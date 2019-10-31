UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Kara and Charles Pepping, Moline; girl, Thursday, Oct. 10.
Crystal Slocum and Kyle DeWinter, Moline; girl, Friday, Oct. 25.
Rebecca and Tyler Nordrum, Rock Island; boy, Saturday, Oct. 26.
Alexandria McClelland and Clint Verdick, Annawan; boy, Sunday, Oct. 27.
You have free articles remaining.
Thanks for reading.
Julianne Atkin, Rock Island; boy, Sunday, Oct. 27.
Lauren and Joseph McManus, boy, Taylor Ridge; Sunday, Oct. 27.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Lissa and Noah Hinrichs, Davenport; boy, Monday, Oct. 28.