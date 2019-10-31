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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Kara and Charles Pepping, Moline; girl, Thursday, Oct. 10. 

Crystal Slocum and Kyle DeWinter, Moline; girl, Friday, Oct. 25.

Rebecca and Tyler Nordrum, Rock Island; boy, Saturday, Oct. 26.

Alexandria McClelland and Clint Verdick, Annawan; boy, Sunday, Oct. 27.

Julianne Atkin, Rock Island; boy, Sunday, Oct. 27.

Lauren and Joseph McManus, boy, Taylor Ridge; Sunday, Oct. 27.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Lissa and Noah Hinrichs, Davenport; boy, Monday, Oct. 28. 

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