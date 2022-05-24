Hampton School fourth-quarter honor roll

Hampton School proudly announces its fourth-quarter honor roll and honorable mention for Junior High.
Honor Roll
Grade 8– Giovanni Cruz, Parker Davis, Keegan Dunsworth, Rowan Kallal, Roman Laud, Amaya Lopez-Hernandez, Logan Miller, Kaylee Niemi, Max Severtsgaard, Dominic Stottler, Kuper White, Bayleigh Wierenga, and Noelle Winquist.
Grade 7 - Brianna Dobley, J D Gonzalez, Justin Guldenpfennig, Aiden Hough, Addison Mink, Liliana Munoz, Lily Nelson, Katelyn Olson, Adyn Rangel, Will Risius, Ryne Schroeder, Ava Seynaeve, Parker Smice, Caden Spiker and Emery Zwicker.
Grade 6 – Haylie Bettis, Jillian Bornhoeft, Rhiannon Escontrias, Caleb Gray, Jackson Hamilton, Finley Hirst, Matilda Lawrence, Camden Rummery and Dylan Thompson.
Honorable Mention
Grade 8 – Susan Kindhart and Logan McCracken.
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Grade 7 - Zach Dieterich, Emmaline Kallal, Bella Mohr and Lyra West-Jones.
Grade 6 – Aaliyah Singleton and Elliana Wood.