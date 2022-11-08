 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Unity Christian School, Fulton, Ill. first-quarter honor roll

  • 0

7th Grade

4.00-3.67: Luke Ellis, Jake Bailey, Ella Behr, Alexis Temple, Nate Leathers, Creighton Kuebel.

3.66-3.33: Casey Fuller, Chloe Marten, Grant Heun.

8th Grade

4.00-3.67: Amariah Catlin, Maddy Wilbur, Sidney Fuller, Eli Eslick, Joseph Striley, Kaylee Davis, Kaylie Hays.

3.66-3.33: Noah Von Holten, Maya Jones, Korbyn Eversole, Elijah Johnson, Holden Paisley.

3.32-3.00: Cooper Boonstra.

Freshmen

4.00-3.67: Emily Merema, Zoe Martinez.

3.66-3.33: Levi Tegeler, Abigail Middendorp.

People are also reading…

3.32-3.00: Addie Vance, Maggie Wiik.

Sophomores

4.00-3.67: Sophi Leathers, Isabella Middendorp, Ivan Paredero.

3.66-3.33: Nathan Woessner, Amber Eslick.

3.32-3.00: Emily Striley, Dylan Wilkinson, Jackson Paisley, Bryce Ragus, Sara Hays.

Juniors

4.00-3.67: Luke Holesinger.

3.66-3.33: Samm Wilbur.

3.32-3.00: Carsen Bennett.

Seniors

4.00-3.67: Marissa Gabbard, Gabe Marcum, Carrie Willoughby, Adam Woods, Katie Wilbur, Allison Tegeler, Michelle Striley.

3.66-3.33: Daniel Bork, Andy Eslick, Olivia VanKampen, Molly Meurs, Olivia Woessner.

0 Comments
0
0
0
0
0

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Communitywide survey reveals possible future structure of Davenport schools

Communitywide survey reveals possible future structure of Davenport schools

The Davenport Community School District presented results from its community survey on long-range facilities planning, which was sent to all district households in early October. The survey revealed that Pathway #2's K-5, 6-8 grade configuration proposal garnered the most support among survey respondents, which could potentially close Buchanan, Washington and Monroe Elementary Schools. The school board will vote on which schools will close in December, and these closures will take effect beginning fall of next school year.

Western Illinois University names alumni Liz Nolte as director of development

Western Illinois University names alumni Liz Nolte as director of development

Western Illinois University (WIU) named Liz Nolte as its new director of development. She will be based at the WIU-Quad Cities campus, but will serve the entire university and report to the vice president of advancement and alumni relations. Nolte earned her bachelor's degree and was a member of the track and field at WIU, and previously served as the operations and communications director for Renew Moline in Moline, Ill. and the director of alumni engagement and annual giving at Palmer College of Chiropractic in Davenport, Iowa. 

Augustana College donates post-inauguration dollars to Rock Island High School's 'Rocky Resource Room'

Augustana College donates post-inauguration dollars to Rock Island High School's 'Rocky Resource Room'

On Monday afternoon, Augustana College President Andrea Talentino delivered a $2,844 check to Rock Island High School, raised by funds generated at the college’s recent post-inauguration street party on Oct. 15, 2022. Talentino presented the check in the high school's Rocky Resource Room, which provides clothing, toiletries and other necessary items to Rock Island-Milan School District No. 41 students and families at all grade levels. 

Watch Now: Related Video

Billionaires produce a million times more emissions as everyone else

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News