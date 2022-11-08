Unity Christian School, Fulton, Ill. first-quarter honor roll

7th Grade
4.00-3.67: Luke Ellis, Jake Bailey, Ella Behr, Alexis Temple, Nate Leathers, Creighton Kuebel.
3.66-3.33: Casey Fuller, Chloe Marten, Grant Heun.
8th Grade
4.00-3.67: Amariah Catlin, Maddy Wilbur, Sidney Fuller, Eli Eslick, Joseph Striley, Kaylee Davis, Kaylie Hays.
3.66-3.33: Noah Von Holten, Maya Jones, Korbyn Eversole, Elijah Johnson, Holden Paisley.
3.32-3.00: Cooper Boonstra.
Freshmen
4.00-3.67: Emily Merema, Zoe Martinez.
3.66-3.33: Levi Tegeler, Abigail Middendorp.
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3.32-3.00: Addie Vance, Maggie Wiik.
Sophomores
4.00-3.67: Sophi Leathers, Isabella Middendorp, Ivan Paredero.
3.66-3.33: Nathan Woessner, Amber Eslick.
3.32-3.00: Emily Striley, Dylan Wilkinson, Jackson Paisley, Bryce Ragus, Sara Hays.
Juniors
4.00-3.67: Luke Holesinger.
3.66-3.33: Samm Wilbur.
3.32-3.00: Carsen Bennett.
Seniors
4.00-3.67: Marissa Gabbard, Gabe Marcum, Carrie Willoughby, Adam Woods, Katie Wilbur, Allison Tegeler, Michelle Striley.
3.66-3.33: Daniel Bork, Andy Eslick, Olivia VanKampen, Molly Meurs, Olivia Woessner.