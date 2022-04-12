 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

United Township High School first-semester honor roll

  • 0

United Township High School first semester honor roll

4.0 GPA

12TH GRADE

FINN D. ANDERSON

RYAN S. BACORN

KOKO A. BARRIGAH

TYLER J. BOHNERT

DASHAWN J. CAREY

DEREK C. CRUSE

OLIVIA R. DAVILA

TESS G. EARL

JAMES A. EDMUNDS

SITSOPE LOKADY E. FAGLA

KAILEY R. FIELDS

ALEXIS FRYXELL

CHARLIE GARCIA DOMINGUEZ

ABBEY HINTZE

JORHINDA M. HOUESSOU

CADEN E. KILLAM

People are also reading…

MARCUS G. LANG

JOSHUA B. LEAR

MORGAN L. MARTEL

JENNIFER MARTINEZ

KAI M. MENDEZ

MADELYN R. MILLER

MARISA P. MILLER

ARIANA NEZIROSKI

JAMES A. NORDHOLM

KIERA E. OLIVA-VANDEWALLE

EMMA M. PAPROCKI

LAUREN E. PENA

KAMMI POON

ETHAN B. PRITCHARD

BRENNA E. RILEY

TRENT P. ROBERTS

JACQUELINE ROCHA DIAZ

KATELYN R. ROHMAN

MCKENNA J. SCHILLINGER

ELLA N. SCHNEIDER

SEQUOIA K. SHAW

RYLEE C. SHERWOOD

ERICK K. SHOESMITH

ISAIAH J. SMITH

DARIAN M. SUMMERS

KADIJAHTO SYLLA

XIMENA A. TORRES-CANTU

AUSTIN A. TUBBS

ADRIANA VILLALPANDO

PAYTEN K. ZIEGLER

4.0 GPA

11TH GRADE

ROSA D. ARROYO

SOFIA J. CAMARILLO

CASEY JAMES W. CAMPBELL

TEAGAN M. COLCLASURE

EVELYN CORONADO

ANGELA N. CORTES

DREYSON S. DAVIS

TEAGAN L. DUARTE

SIERRA M. FOLLOWWILL

JEREMY J. FRANKS

MAIDE GUZMAN

PAIGE E. HAWKINS

ADISON J. HEMPHILL

KEFAH H. KANGA

ANDREW P. KING

ABIGAIL LUKE

ANDRUS J. MCMURRAY-BURRAGE

ABIGAIL M. PARKER-TKACH

YAHAIRA ROSAS

SAMANTHA L. ROSS

EMILY A. RUIZ

ZACHARY J. WOODS

4.0 GPA

10TH GRADE

YAWA L. ABOTSI

CHANELTH P. ACUNA-QUINONEZ

ABDALLA F. ADAM

ADJIGNON D. AMEDEGNATO

DAHLIA R. BALLESTEROS

CASSANDRA A. BOHNERT

CONNER CALHOUN

BASEBAR ZING BI CER

SAVANNA COOK

NYLEA A. CRUZ

JOSHUA R. DIES

VANESSA GERARDO

KAMDEN J. GRAY

ALIJAH T. GRUMADAS

PATRICK A. HALL

CARLY J. JACKSON

CARINA E. JOHNSON

DAVID R. NELSON

CHASE J. NOWLIN

ISABELLA M. PALMER

NOLAN Z. REA

CAROLINA ROSAS

MALORIE J. SCHULTZ

MAZAH M. SHERIF

SUMMER L. SHOESMITH

TANIJAH E. STEVENSON

KYLE J. WENNINGER

MIA J. WINQUIST

4.0 GPA

9TH GRADE

EKOUE C. AMAVI

RASHMI BASNET

ABIGAIL L. BEUG

VIVIAN E. BORNHOEFT

KARALYN R. DIETZ

YESENIA A. GARCIA

JULISSA V. GARZA

KYLEIGH A. GOLDEN

ADDIESON L. GRIFFITH

JANNEN R. HARPER

BRAYDEN J. HERRICK

BENJAMIN T. HEUER

ELIJAH M. HURT

AUSTIN J. JOHNSON

ALEX S. KING

ICONE G. LOGO

YASMIN M. LOPEZ-PADILLA

TAYLOR A. METCALF

PAMELA M. MINA

MADISYN E. MUETING

KAYLEE S. NELSON

DRILON NEZIROSKI

KRIYOSHIG PRASAI

ARIANNA M. QUAY

MORGAN E. ROMAN

BENJAMIN A. SAATHOFF

NGUN THANG SHWE

LANDON J. SLYTER

BROOKE C. VANDAMME

MICHAEL D. VANOPDORP

ROSE A. WHITE

VANESSA A. WILLIAMS

OURIELLE S. WOGLO

3.000 - 3.999 GPA

12TH GRADE

SAMUEL M. ABAYA

AIDA K. ADAM

JOSHUA B. ALLEN

SPENCER G. ALLSHOUSE

CARLA M. AMAH

ESSI F. AMENYITOR

SYDNI B. ARMSTRONG

CRYSTAL ARROYO

PEYTON J. ASH

JADON Y. AYIKEY

ABDELAKIM BABA TRAORE

LATHAN M. BALL

SETH J. BEALER

KILEE A. BEHNKEN

CHRISTOPHER J. BENSON

SHRUTHI BODIPUDI

JADE A. BOVEE

KYLEE R. BRANDS

KEELIA N. BRINKER

ABIGAIL Y. CAMPOS

ARWEN E. CARDUCCI

KAYLA M. CARIZEY

LEAH M. CARTER

ATAJIA S. CHATMAN

AMINA S. CHAUDHRY

AMIR S. CHAUDHRY

LAYLA J. CHRISTENSEN

ALEXIS N. CLARK

EMILY M. CLINE

ZOEY CORTEZ

ZACHARY D. CULVER

JASON M. DEAN

BROOKLEN R. DEBORD

MARRI R. DEPAUW

CHRISTOPHER D. DEWITT

TIFFANY A. DUNFEE

NOLAN C. DUNSWORTH

EMILEE A. EGAN HERNANDEZ

EMMA K. ELLISON

ADDISON M. FANELLA

JESUS E. FERNANDEZ

AZENETH FIGUEROA

DYLAN S. FILBY

ALYSSA M. FISHER

ZULLY GALLARDO

ISIDRO GARCIA-PEREZ

GWENDOLYN S. GILBERT

JOSEPH H. GOMEZ

MIGUEL A. GUICHO-ARIAS

MUSTAFA G. HAMAD

JAMES T. HAMBRIGHT

REGINA L. HARMENING

BAILEY HARTMAN

JUSTIN T. HEMPHILL

KIERA C. HENDERSON

MACKIENNA L. HEUER

KAYLEE P. HILDRETH

SAMANTHA E. HOFSTETTER

MADELYNN G. HORVATH

BENJAMIN I. IBARRA

HELENA G. JACKSON

COLLIN W. JECKELL

MAHKI J. JOHNSON

DYLAN J. KARENKE

DYLAN C. KASTNER

EMILY M. KELLEY

KEITH A. KELLEY

NATHANIEL S. KISTNER

JOYCE KOUDJODJI

RAIMI M. LAROCHE

KADENCE R. LAWVER

NICK A. LENTING

CAMEREN M. LEWIS

ISABELLA H. LOPEZ

THOMAS LORENSON

CHRISTOPHER J. LUNA

MICHAEL J. LUNA II

KAWL LIAN MANG

SKYLAR MARKIN

ALEXIS E. MASIAS

AMARIA L. MAYFIELD

OMAR MAYREN

MADALEEN P. MCDANEL

CYRUS A. MCDONALD

WALLACE H. MCDONALD

MICHAEL J. MCLEAN

SETH J. MILLER

BRITHANY MORALES-MENDEZ

LESLIE MORENO

JOSHUA A. MOTTET

LARBI K. MOUKHLIS

ELISEO M. MUNOZ

BENEDICT MUSHIMATA

MIGUEL A. NAVARRETE LLUVIAS

CIERA L. NEAL

EMILY C. NELSON

ADRIAN DE J. NEVAREZ

JOSEPHINE A. NOUGANOU

RACHEL A. NOUVI

ADEKOLA S. ODJO

LILLIE ANA M. OLVERA

MARIE G. OLVERA-SANCHEZ

CONNOR E. OVERFIELD

HTA L. PAH

ALEX J. PAPPAS

YULESMI PEREZ

LEEANN N. PORTER

ABIGAIL B. POTTER

BRODY M. QUILLIN

HOPE M. QUILLIN

CLARA A. QUIN

ROBERTO A. RAMIREZ

ETHAN I. REA

VINCENT REICH

JACK A. RISIUS

ANTHONY ROBLEDO

AIDEN L. ROCK

URIEL SANCHEZ-PICHARDO

TAIJON J. SCHECKEL

CONNOR P. SCHIERER

SITHANOXAY D. SEANGMANY

AURORA M. SENS

MARINA L. SENTERAS

IDA H. SESSENOU

SHARON S. SHAPPARD

DESTINY A. SHAW

MAYA E. SIERRA

JILLIAN M. SMITH

MARIETTE . SOGLOHUN

AVA G. ST DENNIS

DARRELL M. STEWART

CELINE SUAREZ

DANIEL D. SUMNER

NI T. SUNG

AIDAN P. TERRY

CARTER T. TIMBROOK

SAVANNA N. TISDALE

JAMES F. TOLAND

JENNA C. TRAYNHAM

CAMDEN J. TUCKER

DEANNA C. UNDERWOOD

GABRIELLA J. VALDES

ADRIAN VALLE

NOAH VANDAMME

BROOKLYNN J. VANOPDORP

MARCOS J. VASQUEZ

ARACELI F. VAZQUEZ DIAZ

JANAE A. WALKER

CAITLYN A. WARDRIP

SARAH R. WATERFALL

CHRISTOPHER M. WELLS

JACOB D. WELVEART

NATALIA A. WERNER

ALEXA R. WESTBROOK

CHANCELLEVIE W. WEZANGO

REESE K. WILLIAMS

GRANT A. WILSON

ALIYAH N. ZANTOW MOORE

ROSE B. ZING

3.000 - 3.999 GPA

11TH GRADE

SYLVIA ABBAKER

TAISER A. ABDALLA

ELIZABETH M. ADOTE

JESUS AGUILERA

MACKENZIE B. ALEXANDER

AYA A. ALI

ELAJA N. ALLEN

YAEL J. ALVAREZ LUNA

TREVOR V. ARNOLD

ARIEHLLE ASSIGNO

GABRIEL J. AUCEDA AVELAR

MAYA I. AVILA

KODJO M. AWUYA

BRISEYDA L. AYALA

CADEN J. BAILEY

ADEN M. BALDRIDGE

ZOEY K. BURNEY

DERRICK J. BURNEY-CLARK

LILYBETH CALLEJA

STEPHANIE L. CAMPOS

KARINA CASTANEDA VILLALPANDO

ROBERT R. CASTRO III

BRYANT T. CHATMAN

JUAN D. CHAVEZ-AGUIRRE

DAYANARA A. CISNEROS

CHARLENE M. CLARK

JACKSON COLGAN

SOLANA M. COOK

MIKELLA C. CORNELL

RACHEL M. COTTRELL

MADELYN E. CURRY

SKYLAR A. DALE

JEAN MARIE DANSOU

KIERSTIN A. DECKER

MASON K. DEGREVE

COY M. DETTMER

AUSTIN J. DEVILDER

DAWSON C. DOYLE

AYAWA M. DUSSEY-KOMLAVI

LESLIE L. ELIZALDE

ANTONIO G. ESPARZA JR

ZACHARY R. FEURT

ANGEL FIGUEROA CERVANTES

CARLEY M. FOSTER

ELIZABETH FOWLER

JAYVAN I. FOWLER

MYSTIQUE R. FOX

HENRY R. FRANK

SKYLER N. FRANKLIN

ROSELIN FUENTES

ISRAEL GALLEY

ADDISON E. GARCIA

GEORGE GARCIA-VARGAS

SAUL D. GERARDO

BRIANNA V. GONZALEZ

EVELYN A. GONZALEZ

JESUS GONZALEZ

ALEN E. GOWAN

ISAAC J. GRAF

ANDREW M. GRIFFIN

LEANNE M. GULDENPFENNIG

KARISSA M. HAMMON

OLIVIA L. HANSEN

ELLA E. HARRIS

COLE A. HAYES

JACEE K. HENSLEY

JADAN A. HODGE

JERTRUDE C. HOUEDOU

ALLAN M. JARAMILLO

KENDAL G. JENSEN

JUDIHT J. JUAREZ RAMOS

SAMIA Y. JUMA

CARLEIGH J. KELLEY

MARCUS D. KING JR.

HANNAH R. KISTNER

SOPHIA R. KNOX

DEBORAH K. KOMASSI

EMMALENE C. KONGKOUSONH

COLE J. KOTTMER

EKUE O. KOUEVI

MI CHI KU

KOHEN A. LANDRY

KIANNA M. LARA

JAMES LEE IV

JAYSON M. LINDSEY

BENEDICT R. LISSA

JANET LOPEZ

KAYDEN S. LYORD

KAYA L. MALLETT

COLIN A. MANION

JORDIN H. MANNING

YACMARI MAYORAL

NATHAN C. MCCLINTOCK

ZOE D. MCCRAW

LAMONICA M. MCGHEE

BLAKE MCKAY

KAEDEN S. MCKAY

MANUEL A. MERCADO

BRODY M. MEYERS

CHINA C. MICHEL

ZANE M. MILLS

TIDUS B. MINOR

AUTUMN M. MITCHELL

MOHAMED MOHAMED

NATALIE F. MORROW

SYDNEY N. MOYERS

MEGAN M. MUMMA

CAMERON J. NEELS

CIIN L. NUAM

RYKER A. O'NEIL

NATALIA S. ORTIZ

JONEILLIA J. PATTERSON

DYLAN J. PAUWELS

EMMANUEL PEREZ

MALAUI A. PHIATHEP

LOGAN R. PHILLIPS

MIRANDA PONCE-RAMIREZ

MELANEY QUIN

JESSICA C. RAYA

SAVANAH R. RAYA

ALYSSA M. REXROAD

YOSELYN REYES-ORTIZ

BROOKE A. RHODES

HAILEY L. ROBERTS

JAN C. ROCIO LUNA

KADE M. RODGERS

SAMANTHA ROSALES

DANIELLA SANCHEZ

JASMIN SANCHEZ

CHRISTIAN SANCHEZ-ROSAS

BILLY J. SANDERS

JASMIN J. SANDOVAL

MEDIN SEHIC

SYLVIA SERNA

KYRSTYN F. SHOPPA

EVALYNN L. SISUL

SAMANTHA B. SKINNER

BRIDGETTE H. SMITH

BRODY H. SMITH

SKYLAR R. SMITH

LOGAN W. SOLDAT

ALEXANDER M. SOLIS

TAVIONNA E. STEVENSON

RILEY J. STIRRETT

OLIVIA B. SUI

CAYDEN M. TRICKEY

JACKSON W. TYLER

MARK LOUIS VALDEZ

ISAAC M. VERDUZCO-MENDOZA

PRECIOUS WALLS

JUSTYCE L. WATSON

LILYANA R. WEATHERS

DAMION T. WELLS

MADDUX G. WHITMARSH

JACIANNA N. WILLIAMS

LUKE WILLIS

MEGAN R. WILSON

KATHRYN A. WOOD

DAMEON J. WRIGHT

DEVONTAY M. WRIGHT

ZAHRA YOUSIF

3.000 - 3.999 GPA

10TH GRADE

SABRIA A. ABDELBANAT

ANDY G. ADAME

DAVARIUS D. ADAMS-HOOK

SELOM K. AGBATOZONHOUN

FLAMUR AJRE

CARLY A. AMOUSSOU

COLE J. ANDERSON

GRAYSON D. ANDERSON

NAYELI ANGUIANO-ORTIZ

KARISSA J. ANTLE

KRISTEN E. ANTOLIK

ADVIJE ASANI

RUBEN E. ATIKPO

ACHRAF BABA TRAORE

LILIANA M. BERNAL

JENNA L. BETTIS

PAYTON BIRDSLEY

ANIAH H. BLACK

ADDISYN R. BOWLING

BRIGHTON T. BROWN

JHON BROWN

SUMMER BROWN

CELESTE CALDERON-DE HARO

KEIRA E. CALDWELL

XOCHIL CARBAJAL

DVONTE C. CARTWRIGHT

ERIC CAUDILLO

ARTURO M. CERVANTES

AARON J. CLIFFORD

ASHTON L. COOKSEY

BRADEN Z. CRUSE

SOPHIA A. CRUZ

KIMBERLY R. DECOCK

MAHLON T. DEPAUW

RAMLA DIASSO-ADAMOU

SYDNEY C. DOBBELS

EUNICE J. DOGBE

PRINCE J. DUSSEY-KOMLAVI

SYLVIE DZADU

ETHAN A. ESPARZA

GABRIEL D. FAGLA

MIGUEL A. FIGUEROA-MARTINEZ

AUDREY R. FISCHLEIN

HARLEY M. FISHER

KAILEY A. FISHER

JOSEPH N. FOLEY

KAITLYN E. FOX

NATALIA X. FRANCO

ETHAN W. FRANKS

JADA M. FRANKS

GABRIEL FRANTZ

RHYAN R. FRENCH

ADRIAN GARCEZ-MORENO

JAZMIN A. GARCIA

MADELINE R. GARRISON

EMILY H. GODOY

STELLA K. GONZALEZ

STEPHANIE M. GONZALEZ

LILIANA L. GONZALEZ-CERVANTES

GABRIEL GONZALEZ-SALINAS

ANGELICA GRUMADAS

TAYLOR L. GUISE

HERON A. GUZMAN

EVALENA R. HARKER

ALLY K. HART

OUSMAN D. HASSAN

NATHANAEL W. HAYFORD

AUDRINA R. HERBERT

ALYCIA J. HERNANDEZ

KLIAYAH HOLLIE-GOMEZ

AUTUMN L. HUIZAR

CIARA M. HULL

CORTEZ R. HUNTER II

BLANCA M. JARAMILLO

AUDREY A. JOHNSON

JAMES D. JOHNSON

MICHAEL A. JOHNSON

AVIEYONNA P. KAPUA

ETHAN S. KARENKE

BRAEDON L. KING

SAVANNAH O. KINKEAD

CHANYSE M. KLINGHAMMER

ELIEL S. KLUGA

DARIUS J. KNAACK

PAOLA K. KPANDJA

EMMALEE D. LARRY

JAIME M. LARSON

KALYSTA J. LAWVER

ZACHARIAH A. LEIBOVITZ

SHAWNTIA L. LEWIS

FAITHE A. LILIUS

ALICIA M. LIMON

PATIENCE A. LOETE

WILBER E. LOPEZ ESCOBAR

GAVIN J. LOTER

SAMANTHA LUKENS

BREEZE A. LYLE

NOLAN T. MALMSTROM

ABDALLAH MAMADOU

NORAH E. MANION

CARLITOS A. MANSO

ADRIANA MARTINEZ

EMILY E. MARTINEZ

BRIAN D. MCFADDEN

ZYLR L. MCGLASSON

MASON M. MCGUIRE

KIERSTEN M. MEDINGER

VICTORIA P. MELENDEZ

NATALIA I. MENDOZA

KINA K. MICHAEL

JUSTIN M. MINER

KLOEY R. MINER

AMARA M. MINNAERT

SHANTI A. MIRANDA

BRANDON A. MITCHELL

HANNAH C. MOHR

DAVID MORENO

JOSHUA D. MORROW

DEONTAE A. NACHE

ALEXIS M. NEWBERRY

AVERIE N. NIEMI

JAMES H. NOLAN

WYATT A. NORRIS

LEAH L. NOWLIN

ADEGOKE Y. ODJO

GEOVANIA O. OGOUBI

JESUS J. ORTIZ

LEIGHLAND S. OVERFIELD

ALLISON P. OVERTON

DERRYL J. OVERTON

SHANNON E. PADAZOPOULOS

KAELYN M. PATTERSON

KAYLIE N. PENA

SARAH M. PHILLIPS

TAYLOR POWLESS

MORGAN A. QUARANTA

AUDRY L. QUIST

ZANAB RANGEL

JONATHAN RAYA-BALLESTEROS

BENJAMIN N. RAYMOND

TEEGAN L. RICE

ELIJAH M. RICKE

JACQUELIN RICO

AVA K. ROACH

MICHELL RODRIGUEZ

TALEAH L. ROELENS

LESLIE RUIZ

AYIA I. SALIH

DJIBRIL D. SAMASSA

DELAYNE S. SANDERSON

ARAMIS V. SANDOVAL

ISABEL L. SANDOVAL

EVAN Z. SANTILLI

CARTER E. SCOTT

MADALYNN SEITZ

DANE S. SESSENOU

LILLIAN M. SEVERTSGAARD

JAYSON P. SEVIER

LOLA G. SIERRA

SAISHA SINGH

JOSIE M. SMITH

PEYTON L. STEWART

FAMATA O. SY

ATTINGLY R. TAYLOR

SOMMER B. TAYLOR

CAEDEN E. TERRELL

SHANIYA J. THOMAS

JOSEPH D. TIMLER

KAI TRICKEY

LAURYN R. TRUE

LANDON D. VAN WINKLE

JACOB J. VANDEWIELE

SABASTIAN E. VELEZ

RYAN J. VERMEULEN

JADE N. WALTON

SERENITY K. WARNER

KYLER J. WEBBER

BRAXTON L. WEBSTER

VANESSA A. WELBECK

TY'ASIA N. WIGGINS-MILLER

TRISTIN R. WILCOX

CARINA D. WILSON

KAITLIN M. WRIGHT

ZAIDAN YAHYA

MIKE A. YELENEKE

CINDY E. ZANNOU

3.000 - 3.999 GPA

9th GRADE

SAFWAN A. ABDELKARIM

IVAN O. ACOSTA HERNANDEZ

ABRA B. AGBODO

MADALYNN M. ALMANZA

HAZEL I. ALVARADO-DENNISON

DENNYS E. AMADOR GARCIA

SAYVION L. ANDERSON

MAYA A. ARSHOLA

SERGIO AVILA

SAN SAN AYE

MOSTAHAM E. BAKHIT

CATHERINE E. BAMBAUER

SAUL J. BANOS

JAILEEN A. BARAJAS

KEEGAN M. BEARCE

VICTOR BERMUDEZ-TORRES

RILYNN M. BIRDSLEY

LANCE E. BLUNT

JESSE R. BODIN

RICHARD E. BOFEKO

JAZMIN L. BOGGUESS

EMILY B. BOLIO

JONATHAN S. BONILLA

LANDEN D. BRAUN

RONNEL CARDONA

WILTON D. CARDONA

ANTHONY CHICOA-HERNANDEZ

MALECHI J. CHILLA

LEONARDO CHIMAL

DAWT T. CUAI

LAL B. CUNG

EMMA J. CUTKOMP

JAYLEN J. DEBAKER

MYA N. DEMARLIE

BANDIOUGOU DIARRA

SANAA DJOBO

COLE A. DOMINGUEZ

BEYONCE DOTOU-FAGLA

BOUBOU DOUCOURE

KAYLEE M. DURBIN

BRAXTON E. EARL

GODWIN K. EGLA

NANDAY ELEHIMER

MOHAMED M. ELMAHDI

GABRIEL A. ESPARZA

ALEXANDER P. FANELLA

HANEEN T. FARHAN

DOMINIC J. FARNSWORTH

ARIANA A. FIGUEROA

EDWARD J. FISHER

KAYLEE A. FISHER

JIMENA FLORES

CHRISTOPHER M. FOWLER

EDITH G. FRANCO

COLLETTE R. FRIEND

HERIBERTO R. GARCIA-BAUTISTA

ROMISIAT GBADAMASSI

LILLIAN G. GILBERT

SAMUEL I. GODOY-REYES

ARIC M. GONZALEZ

LYRIC J. GORDON

NICOLE L. GULDENPFENNIG

ROLAND D. HANSON

KALAN J. HARRIS

JAYNA M. HAWKINS

DANIEL I. HERNANDEZ

ISABELLA HERNANDEZ

WILSON J. HERNANDEZ-SOLIZ

EDUARDO J. HERRERA

SWEETY C. HOUESSOU

ADRIAN M. HUGHES

SUMMER L. HUIZAR

DEVON S. HURRY

SIHAM H. HUSSIEN

MOUFIDA ISSIFOU

ANDREW S. JACKSON

ISAAC J. JASPER

ANTHONY M. JERNIGAN

NOAH A. JOHNSON

MYAH A. JOHNSON-LONG

GASMYL KANGOYI

BRYCE A. KEITH

KELLAN S. KENNEDY

CARSON J. KILLAM

MIYANNA M. KING

MICHAEL T. KPOMASSY

ALYSSA B. LEAR

HANNAH R. LEIBOVITZ

MYA A. LENO

DILLON D. LOETE

NEVAEH N. LOPEZ

CELESTE LULE

CARLOS MADRIGAL AVALOS

ISAIAH G. MALDONADO

LOGAN N. MANSUR

SALMA E. MARTINEZ

CAMILA MARTINEZ-RAIGOZA

NICOLE L. MCCLINTOCK

KADEN C. MEISTER

JAZMIN MONROY-CARRILLO

AGNES R. MOORE

ALEXIS S. MORA-LOPEZ

MADYSEN M. MORRIS

SAAD MOUKHLIS

JESUS MUNOZ JR.

GUERDA VERONICA P. MVULA

CASON T. NETTLETON

LAYLA G. NEWTON

RAKIATOU OURO-GNAO

THOMAS J. PATZ

PAIGE M. PAUWELS

ARELY PEREZ

ORBELIN PERIBAN-ALEMAN

CHRISTIAN T. PETERSON

LIBBY L. PETTIFER

SAVANNA R. PETTIT

JAMIR A. PORTER

COOPER J. QUILLIN

KENDAL L. QUILLIN

KENDRA L. QUILLIN

MORGAN A. QUINN

MARIELI RAMIREZ

CARTER H. RAMSEY

YARIKZA RAYA

JHOVANA A. REYES

JO'ZEE M. RIVAS

ISAAC RIVERA

MAKENNA J. RODDEN

LANDON M. RUTLEDGE

LOGAN E. SCHAEFER

EVAN L. SCHILLINGER

TAMIA SCOTT

MAITE G. SIERRA

ROWAN S. SIM

GILLIAN T. SINCLAIR

LANDON J. SKILES

MAURICE M. SMITH

ANTANAYSIA N. SPRAGGINS

LILY A. STRUCK

REINA L. TEAGUE

TETE F. TEKPAH-ALOHOETEY

TETEVI F. TEKPAH-ALOHOETEY

JOSHELLE D. TETE

JOSHETTA D. TETE

BAWI NEI TLUANG

MATTHEW D. TODD

EZECHIEL V. TOSSOU

ELLIOTT L. TURNER

QUENTIN D. VANCE

MAYA O. VARGAS

LUKE R. VEACH

GISELLE VERGARA-CAMPOS

COLIN M. VERMEULEN

SAMANTHA J. VERSTRAETE

CAMERON J. VROMAN

ASHLYN M. WALDRON

ISAAC J. WALTERS

NICHOLAS T. WELCH

DESIREE L. WHITTEN

DE'MAJYAE A. WILLIAMS

SAVION L. WILLIAMS

BOBBY WILSON-BAHOUN

TRISTIAN T. WINSTON

ALEXANDER ZUNIGA

0 Comments
0
0
0
0
0

Want to see more like this?

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Watch Now: Related Video

An ancient earthquake in Chile sent humans running for 1,000 years

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News