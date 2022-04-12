United Township High School first semester honor roll
4.0 GPA
12TH GRADE
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XIMENA A. TORRES-CANTU
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ADRIANA VILLALPANDO
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4.0 GPA
11TH GRADE
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4.0 GPA
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3.000 - 3.999 GPA
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SAMUEL M. ABAYA
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3.000 - 3.999 GPA
11TH GRADE
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ROBERT R. CASTRO III
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ANTONIO G. ESPARZA JR
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