Northeast Junior High School, Silvis, second-quarter honor roll

Northeast Junior High School second-quarter honor roll 2021/2022
*Denotes 4.0 GPA
6th Grade
Saviour Amah
Aliyah Armstrong
Dariyon Banks
Jacob Bohnert
Isela Boser *
Collin Conger
Macie DeMarlie *
Braeden Deney *
Gavin Durbin
Angel Figueroa Martinez
Maycee Fitzpatrick *
Iyanna Fouse
Jaylynn Gaffney
Toriana Hall
Maysa Hasabo
Todd Hughes
DaQuan James
Emily Lampe
Jekiah Longrie
Addyson Louk
Jayden Marshall
Mackenzie Martin
Rylan McKay *
Reagan Olson
Joshua Pankey
Sukh Patel *
Juan Marcos Perryman-Williams
Sera Pirmann
Dominic Ramirez *
William Rankins
Mason Riley *
Alejandro Salinas-Adame *
Miley Sampson
Aracely Santos
Braelyn Sharp
DaVonTay Smith
Urijah Tone-Henderson
Addison Williamson
Angel Williamson *
7th Grade
Gavin Abbott
Adam Abdould Kadri
Aiyana Alonzo *
TaJanae Anderson
Daisy Ayala Navarro
John Baker *
Gian Barajas
Yovani Barajas *
Italiyah Berberian
Abdelali Brahimi
Payton Brandmeyer *
James Bray
Michael Byers *
Zuriel Chaidez
Ruby Clark
Terrance Clevenger
Kairi Davis
Ava Dobbels
Conrad Fisher
Brayden Fortner
Octavio Garcia
Cole Herbert
Sierra Hodges
Kasey Leach *
Leoni Lee
Gabriella Millbrook *
Raynesha Miller *
Payton Mills *
Janete Moore
Stasio Oliva-VanDeWalle
Christopher Olson
Andres Orduna
Austin Pizano
Elyse Ritchie
Julian Rivera-Cummings
Emanuel Rodriguez
Brittyn Schatteman
Nevaeh Schimpf *
Brinlee Schneider
Kenna Shafer
Tamia Smith
Zhane Suckey *
Ryli Sumner
Reed Thurman
Kieley Tucker
Hailey Vasquez
Abbigail Warren-Mendoza
8th Grade
Abdoul Habir Abdould Kadri
Emile Adedze
Kadidja Amadou
Molly Brandmeyer
Zahira Chavez
Halli Fitzpatrick-Taets
Aliyah Fowler
Violet Frenell
Mario Garcia
Luis Garcia-Perez
McKinzie Gillespie
Mayas Hasabo
Abigayle Hicks *
Halie Hicks
Grace Huston
Russell Johnson
Alexandra Juarez
Jaxon Lear
Jorge Lira
Payton Moreno *
Elijah Oguike
Hena Patel
Taylor Phillips
Jordan Pirmann
Olivia Pizano
Barrett Quin
Miley Rockwell
Joel Rosas-Melendez
Camila Salinas-Adame
Addison Schatteman
Vivian Smith
Jace Thurman
Tristan Wallarab
Arrianna Warren-Mendoza
Violet Werner
Malak Yousif