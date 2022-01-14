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Northeast Junior High School, Silvis, second-quarter honor roll
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Northeast Junior High School, Silvis, second-quarter honor roll

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Northeast Junior High School second-quarter honor roll 2021/2022

*Denotes 4.0 GPA

6th Grade

Saviour Amah

Aliyah Armstrong

Dariyon Banks

Jacob Bohnert

Isela Boser *

Collin Conger

Macie DeMarlie *

Braeden Deney *

Gavin Durbin

Angel Figueroa Martinez

Maycee Fitzpatrick *

Iyanna Fouse

Jaylynn Gaffney

Toriana Hall

Maysa Hasabo

Todd Hughes

DaQuan James

Emily Lampe

Jekiah Longrie

Addyson Louk

Jayden Marshall

Mackenzie Martin

Rylan McKay *

Reagan Olson

Joshua Pankey

Sukh Patel *

Juan Marcos Perryman-Williams

Sera Pirmann

Dominic Ramirez *

William Rankins

Mason Riley *

Alejandro Salinas-Adame *

Miley Sampson

Aracely Santos

Braelyn Sharp

DaVonTay Smith

Urijah Tone-Henderson

Addison Williamson

Angel Williamson *

7th Grade

Gavin Abbott

Adam Abdould Kadri

Aiyana Alonzo *

TaJanae Anderson

Daisy Ayala Navarro

John Baker *

Gian Barajas

Yovani Barajas *

Italiyah Berberian

Abdelali Brahimi

Payton Brandmeyer *

James Bray

Michael Byers *

Zuriel Chaidez

Ruby Clark

Terrance Clevenger

Kairi Davis

Ava Dobbels

Conrad Fisher

Brayden Fortner

Octavio Garcia

Cole Herbert

Sierra Hodges

Kasey Leach *

Leoni Lee

Gabriella Millbrook *

Raynesha Miller *

Payton Mills *

Janete Moore

Stasio Oliva-VanDeWalle

Christopher Olson

Andres Orduna

Austin Pizano

Elyse Ritchie

Julian Rivera-Cummings

Emanuel Rodriguez

Brittyn Schatteman

Nevaeh Schimpf *

Brinlee Schneider

Kenna Shafer

Tamia Smith

Zhane Suckey *

Ryli Sumner

Reed Thurman

Kieley Tucker

Hailey Vasquez

Abbigail Warren-Mendoza

8th Grade

Abdoul Habir Abdould Kadri

Emile Adedze

Kadidja Amadou

Molly Brandmeyer

Zahira Chavez

Halli Fitzpatrick-Taets

Aliyah Fowler

Violet Frenell

Mario Garcia

Luis Garcia-Perez

McKinzie Gillespie

Mayas Hasabo

Abigayle Hicks *

Halie Hicks

Grace Huston

Russell Johnson

Alexandra Juarez

Jaxon Lear

Jorge Lira

Payton Moreno *

Elijah Oguike

Hena Patel

Taylor Phillips

Jordan Pirmann

Olivia Pizano

Barrett Quin

Miley Rockwell

Joel Rosas-Melendez

Camila Salinas-Adame

Addison Schatteman

Vivian Smith

Jace Thurman

Tristan Wallarab

Arrianna Warren-Mendoza

Violet Werner

Malak Yousif

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