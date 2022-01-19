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Mercer County Junior High second-quarter honor roll
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Mercer County Junior High second-quarter honor roll

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The following students of Mercer County Junior High School are on the second-quarter honor roll.

Principal Honor Roll

7th Grade

Jaxon Adamson

Ashley Applebee

Jorgi Arnold

Ella Bull

Tobey Finley

Alayna Mitchell

Izayah Mitchell

Keyan Parkinson

Devin Peters

Logan Schreurs

Principal Honor Roll

8th Grade

John Baldwin

Whitney Collison

Elsie Cook

Molly Dixon

Marissa Treimer

High Honors

7th Grade

Kylee Duncan

Dawson Hardin

Jonah Hays

Emily Hessman

Caden Leng

Frank Leon

Tyce Litwiler

Jayla Long

Emily McEvoy

Brady McPeek

Kenzi Meece

Brylee Mills

Tessa Morrison

Tamryn Parker

Isabelle Puckett

Caleb Quam

Aubrey Salmon

Payton Thirtyacre

Jordan Wagner

Lucas Weeks

Karissa Whitmire

Faith Wool

High Honors

8th Grade

Holly Brown

Ailye Edwards

Alivia Gillespie

Mason Gray

Jersey Hajostek

Tyler Marlow

Carmen Marston

Lucas Marston

Addison Monson

Emerson Price

Chloe Relander

Natalie Thomson

Trace Zeitler

Honor Roll

7th Grade

Zoye Alter

Amelia Baker

Nathan Bishop

Abby Blaser

Kyla Blaser

Brooklyn Bogart

Kaylee Dale

Collier Fisher

Ariana Glidden

Rebecca Hainline

Noah Hammill

Cleo Hanson

Brady Heinrichs

Brady Holmes

Laney Johnson

Cameron Kellett

Peyton Knapp

Danica Lemon

Broderick Leonard

Olivia Link

Nathan Matlick

Anna McGraw

Hailey McRae

Connor Meehan

Alyssa Mendoza

Grady Norton

Jemma Ott

Isabella Parlier

Colby Sturgill

Aiden Thomas

Miles Ward

Sammie Watkins

Lucas Weeks

Addison Weese

Jack Weese

Tatum Wilkerson

Edward Woeckener

Honor Roll

8th Grade

Lexi Abbott

Cody Baker

Savannah Barnett

Kinsey Biddle

Rylee Bigham

Jenna Brown

Elijah Burns

Madison Campbell-Baker

Holden Demuth

Teela Foster

Mark Graves III

Kolbee Hamilton

Kolton Hardin

Ava Hemphill

Xavier Hofmann

Noah Johnson

Sofia Johnson

Conner Joy

Madison Kellett

Jaiden LaDue

Cooper Lamkin

Athena Lang

Sophia Latko

Keara Leverette

Kinzee Marston

Madelyn McCrory

Lilly Moulds

Averie Olson

Michael Palmer

Owen Pence

Cheyeanne Pettitt

Sunny Roberts

Lincoln Scott

Alicen Swank-Barnes

Kaiden Terrill

Anderson Tutor

Jack Vipond

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