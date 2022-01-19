Mercer County Junior High second-quarter honor roll

The following students of Mercer County Junior High School are on the second-quarter honor roll.
Principal Honor Roll
7th Grade
Jaxon Adamson
Ashley Applebee
Jorgi Arnold
Ella Bull
Tobey Finley
Alayna Mitchell
Izayah Mitchell
Keyan Parkinson
Devin Peters
Logan Schreurs
Principal Honor Roll
8th Grade
John Baldwin
Whitney Collison
Elsie Cook
Molly Dixon
Marissa Treimer
High Honors
7th Grade
Kylee Duncan
Dawson Hardin
Jonah Hays
Emily Hessman
Caden Leng
Frank Leon
Tyce Litwiler
Jayla Long
Emily McEvoy
Brady McPeek
Kenzi Meece
Brylee Mills
Tessa Morrison
Tamryn Parker
Isabelle Puckett
Caleb Quam
Aubrey Salmon
Payton Thirtyacre
Jordan Wagner
Lucas Weeks
Karissa Whitmire
Faith Wool
High Honors
8th Grade
Holly Brown
Ailye Edwards
Alivia Gillespie
Mason Gray
Jersey Hajostek
Tyler Marlow
Carmen Marston
Lucas Marston
Addison Monson
Emerson Price
Chloe Relander
Natalie Thomson
Trace Zeitler
Honor Roll
7th Grade
Zoye Alter
Amelia Baker
Nathan Bishop
Abby Blaser
Kyla Blaser
Brooklyn Bogart
Kaylee Dale
Collier Fisher
Ariana Glidden
Rebecca Hainline
Noah Hammill
Cleo Hanson
Brady Heinrichs
Brady Holmes
Laney Johnson
Cameron Kellett
Peyton Knapp
Danica Lemon
Broderick Leonard
Olivia Link
Nathan Matlick
Anna McGraw
Hailey McRae
Connor Meehan
Alyssa Mendoza
Grady Norton
Jemma Ott
Isabella Parlier
Colby Sturgill
Aiden Thomas
Miles Ward
Sammie Watkins
Lucas Weeks
Addison Weese
Jack Weese
Tatum Wilkerson
Edward Woeckener
Honor Roll
8th Grade
Lexi Abbott
Cody Baker
Savannah Barnett
Kinsey Biddle
Rylee Bigham
Jenna Brown
Elijah Burns
Madison Campbell-Baker
Holden Demuth
Teela Foster
Mark Graves III
Kolbee Hamilton
Kolton Hardin
Ava Hemphill
Xavier Hofmann
Noah Johnson
Sofia Johnson
Conner Joy
Madison Kellett
Jaiden LaDue
Cooper Lamkin
Athena Lang
Sophia Latko
Keara Leverette
Kinzee Marston
Madelyn McCrory
Lilly Moulds
Averie Olson
Michael Palmer