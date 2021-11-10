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Mercer County Jr. High School first-quarter honor roll
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Mercer County Jr. High School first-quarter honor roll

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Principal Honor Roll

7th Grade

Jaxon Adamson

Ella Bull

Emily McEvoy

Principal Honor Roll

8th Grade

Whitney Collison

Elsie Cook

Molly Dixon

Tyler Marlow

High Honors

7th Grade

Ashley Applebee

Jorgi Arnold

Tobey Finley

Dawson Hardin

Jonah Hays

Caden Leng

Jayla Long

Brady McPeek

Kenzi Meece

Brylee Mills

Izayah Mitchell

Tamryn Parker

Devin Peters

Aubrey Salmon

Lana Weeks

Karissa Whitmire

Faith Wool

High Honors

8th Grade

John Baldwin

Kinsey Biddle

Elijah Burns

Lillian Clayton

Ailye Edwards

Alivia Gillespie

Mark Graves

Mason Gray

Jersey Hajostek

Carmen Marston

Lucas Marston

Addison Monson

Averie Olson

Natalie Thomson

Marissa Treimer

Trace Zeitler

Honor Roll

7th Grade

Zoye Alter

Amelia Baker

Preston Berry

Nathan Bishop

Abby Blaser

Kyla Blaser

Brooklyn Bogart

Donovan Casiano

Kaylee Dale

Kylee Duncan

Blazyn Ford

Ariana Glidden

Rebecca Hainline

Noah Hammil

Cleo Hanson

Brady Heinrichs

Emily Hessman

Jonathan Hobart

Brady Holmes

Laney Johnson

Cameron Kellett

Peyton Knapp

Danica Lemon

Frank Leon

Broderick Leonard

Olivia Link

Tyce Litwiler

Nathan Matlick

Anna McGraw

Hailey McRae

Connor Meehan

Alyssa Mendoza

Alayna Mitchell

Tessa Morrison

Grady Norton

Jemma Ott

Keyan Parkinson

Isabella Parlier

Isabelle Puckett

Caleb Quam

Zaylan Ruiz

Isabella Scardino

Logan Schreurs

Colby Sturgill

Konnor Terrill

Payton Thirtyacre

Jordan Wagner

Miles Ward

Sammie Watkins

Lucas Weeks

Addison Weese

Jack Weese

Kylee Wiggins

Tatum Wilkerson

Edward Woeckener

Honor Roll

8th Grade

Lexi Abbott

Rylee Bigham

Holly Brown

Jenna Brown

Madison Campbell-Baker

Carter Dale

Holden Demuth

Savannah Desherow

Seth DeSpain

Erin Fisher

Kolbee Hamilton

Kolton Hardin

Cayleb Hay

Ava Hemphill

Xavier Hofmann

Noah Johnson

Sofia Johnson

Conner Joy

Madison Kellett

Jaiden LaDue

Cooper Lamkin

Athena Lang

Sophia Latko

Kinzee Marston

Madelyn McCrory

William McEvoy

Michael Palmer

Owen Pence

Emerson Price

Chloe Relander

Sunny Roberts

Dylan Schorr

Lincoln Scott

JJ Smock

Alicen Swank-Barnes

Kaiden Terrill

Jack Vipond

Desire Westlie

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