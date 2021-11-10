Mercer County Jr. High School first-quarter honor roll

Principal Honor Roll
7th Grade
Jaxon Adamson
Ella Bull
Emily McEvoy
Principal Honor Roll
8th Grade
Whitney Collison
Elsie Cook
Molly Dixon
Tyler Marlow
High Honors
7th Grade
Ashley Applebee
Jorgi Arnold
Tobey Finley
Dawson Hardin
Jonah Hays
Caden Leng
Jayla Long
Brady McPeek
Kenzi Meece
Brylee Mills
Izayah Mitchell
Tamryn Parker
Devin Peters
Aubrey Salmon
Lana Weeks
Karissa Whitmire
Faith Wool
High Honors
8th Grade
John Baldwin
Kinsey Biddle
Elijah Burns
Lillian Clayton
Ailye Edwards
Alivia Gillespie
Mark Graves
Mason Gray
Jersey Hajostek
Carmen Marston
Lucas Marston
Addison Monson
Averie Olson
Natalie Thomson
Marissa Treimer
Trace Zeitler
Honor Roll
7th Grade
Zoye Alter
Amelia Baker
Preston Berry
Nathan Bishop
Abby Blaser
Kyla Blaser
Brooklyn Bogart
Donovan Casiano
Kaylee Dale
Kylee Duncan
Blazyn Ford
Ariana Glidden
Rebecca Hainline
Noah Hammil
Cleo Hanson
Brady Heinrichs
Emily Hessman
Jonathan Hobart
Brady Holmes
Laney Johnson
Cameron Kellett
Peyton Knapp
Danica Lemon
Frank Leon
Broderick Leonard
Olivia Link
Tyce Litwiler
Nathan Matlick
Anna McGraw
Hailey McRae
Connor Meehan
Alyssa Mendoza
Alayna Mitchell
Tessa Morrison
Grady Norton
Jemma Ott
Keyan Parkinson
Isabella Parlier
Isabelle Puckett
Caleb Quam
Zaylan Ruiz
Isabella Scardino
Logan Schreurs
Colby Sturgill
Konnor Terrill
Payton Thirtyacre
Jordan Wagner
Miles Ward
Sammie Watkins
Lucas Weeks
Addison Weese
Jack Weese
Kylee Wiggins
Tatum Wilkerson
Edward Woeckener
Honor Roll
8th Grade
Lexi Abbott
Rylee Bigham
Holly Brown
Jenna Brown
Madison Campbell-Baker
Carter Dale
Holden Demuth
Savannah Desherow
Seth DeSpain
Erin Fisher
Kolbee Hamilton
Kolton Hardin
Cayleb Hay
Ava Hemphill
Xavier Hofmann
Noah Johnson
Sofia Johnson
Conner Joy
Madison Kellett
Jaiden LaDue
Cooper Lamkin
Athena Lang
Sophia Latko
Kinzee Marston
Madelyn McCrory
William McEvoy
Michael Palmer
Owen Pence
Emerson Price
Chloe Relander
Sunny Roberts