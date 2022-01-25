Mercer County High School second-quarter honor roll

Faculty List: 3.76-4.25
9th Grade
Benson, Keeghan Jessa
Boruff, Natalie Mae
Breeden, Kale Matthew
Coulter, Mason Dean
Dellitt, Johna Wynter
Dillavou, Isabella Marie
Dillavou, Olivia Lynn
Dixon, Koleigh Jo
Elliott, Emilea June
Fitchner, Aurora Lynn
Fowler, Claire Louise
Geisinger, Kayla Renee
Hays, Ella Marie
Hays, Ingrid Esther
Hess, Sarah Elizabeth
Hofmann, Molly Jane
Johnson, Jacob Wesley
Kenney, Jacob Leonard
King, Zaydee Breelle
Lane, Carter Leroy
Lang, Tikeena Rose
Latko, Jennavee Fraye
Lininger, Brooklyn Rae
McKnight, Jack H
Meeker, Isabelle Anne
Monson, Ian Ronald
Peterson, Rayden Gene
Ruggles, Payton Marie
Salmon, Bodie C
Sedam, Payton Thomas
Thomson, Grayson Louis
Vos, Gracie Ann
Wieskamp, Talon Robert
Zenk, Alexia Denise
Faculty List: 3.76-4.25
10th Grade
Balmer, Darby Lynn
Collison, Lucas Benjamin
Colon, Isabel Emrica
Cox, Colby Charles
Davis, Paige Diane
Dunn, Mikayla Layne
Gillespie, Grace Catherine
Gray, Kaylee Ann Marie
Hardin, Keegan Edward
Hofmann, Madeline Joy
King, Riley Jo
Lamkin, Sydney Marie
Marston, Autumn Rylie
Marston, Brylee Ruth Lynne
McKay, Savannah Nicole
McPeek, Gabriella Lynn
Mellgren, Colin Ellsworth
Monson, Ethan Hunter
Morrison, Samantha Ann
Partain Cooper, Sarah Robin
Retherford, Jacob Michael
Santiago, Sophia Grace
Schreurs, Hallie Marie
Willits, Joshua Ian
Faculty List: 3.76-4.25
11th Grade
Arias, Leila Umare
Arnold, Lucas Alfred
Biddle, Shelton Scott
Bigham, Emi Christine
Coulter, Derek Wayne
Duncan, Cael William
Engle, Blaine Jeffery
Graves, Arianna Marie
Gray, Megan Danielle
Heath, Morgan Danielle
Johnson, Cody Patrick
Kelly, Jackson James
King, Kellan Davis
Long, Jackson Paul
Lucas, Matthew Paul
Miller, Angelina Marie
Mueller, Eden Christine
Olson, Chase Aden
Rodriguez, Nathaniel Innocente
Showalter, Miles Henry Django
Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"
Sproston, Dylan Reese
Taylor, Tatum Lynn
Thurston, Mackenzie Ann
Valles Montes, Natalia
Ward, Amelia Jean
Whitenack, Cora Ann
Zheng, Chloe
Faculty List: 3.76-4.25
12th Grade
Adolphson, Claire Lynn
Breeden, Elaina Lynn
Brown, Emily Joann
Coulter, Ayla Lea
Cox, Kiersten Marie
DeSpain, Emily Nichole
Fisher, Gracie Lynn
Geisinger, Karissa Lin
Gray, Rebecca Lynn
Hardin, Bailey Lynn Marie
Holmes, Carson Patrick
Holtschlag, Robert Anthony
Hucke, Olivia Zhan
Johnson, Charles Andrew
Koenig-Plath, Dalton James
Lee, Kelvano Nazareno Danatello
Martinez, Damian James
Matlick, Makala Joanne
McKnight, Monica Mary
Miller, Tessa Grace
Morby, Bradly Jay
Murphy, Owen Patrick
Noble, Andrea Dawn
Quam, Sidney Lauren
Retherford, Makenzie Elizabeth
Rillie, Ryan James
Ruggles, Ava Morgan
Schwartzkopf, Hailey Marie
Smet, Shaylee Jo
Smock, Ellie Rachel
Stockham, Cydnee Marie
Swartout, Bailey Ryan
Honor Roll: 3.0-3.75
9th Grade
Bigham, Ben Anthony
Blaser, Daylen William
Boelens, Carson Wrigley
Coppola, Dakota Michael
Cuellar, Olivia K
Dodge, Hunter William
Dunham, Reed William
Fisher, Brenna Grace
Garner, Paige Alyssa
Gowdy, Michala Anne
Gray, Macy Jo
Hanson, Claire Anne
Hendricksen, Jasmine Marie
Hildestad, Tanner Joseph
Hoftender, Zachary Kenneth
Huston, Zander James
King, Ella Grace
King, Wylie Lewis
Marr, Dylan Martin
McCaw, Sydney Jean
Mendoza, Noah Michael
Mills, Dane Christopher
Nickerson, Mason Lee
Nipper, Breann Elaine
Parkinson, Rayla Ane
Pearson, Cassandra Lynn
Sandoval, Matthew David
Showalter, Magnolia Francis Gita
Simpkins, Zachery Allen
Snyder, Michaela Lynn
Tippie, Cannon Scott
Watkins, Alyvia Renee
Wessels, Ryan Matthew
Willits, Makayla Jean
Honor Roll: 3.0-3.75
10th Grade
Arnold, Ezekiel Dale
Becker, Lexi Rae
Coppola, Payton Michael Thomas
Fredrickson, William Blake
Gerber, Karlee Linn
Hammill, Addilyne Lee
Hillman, Magge Kay
Hofmann, Jude Thomas
Kernan, Trevor Lee
Long, Jevan Alan
Marshall, Davan James
Martinez, Nieko Nathaniel
McCoy, Kylie AnMarie
McDermott, Emily Rose
Minteer IV, Lewis Evans
Morrow, Megan Lynn
Mosley, Brenton James
Ortberg, Kassandra Elizabeth
Pollock, Carlos William
Scott, Patricia Kaye
Sedam, Tanner Ryan
Simpson, Dominic Van
Sproston, Emerson Kate
Sturgill, Corbin David
Swift, Kaytlynn Florene
Wagner, Caleb Scott
Westlie, Infinity Lynn
Woodbury, Xavier Allen
Yates, Kyle Andrew
Honor Roll: 3.0-3.75
11th Grade
Foster, Samantha Jo
Frieden, Anna Kathryn
Frieden, Madison Michale
Headley, Tristan Clair
Heinrichs, Brecken Joseph
Johnson, Joshua Lee
Kellett, Carson Michael
LaRue, Zachary James
Maas, Kassandra Nicole "Kassie"
Mai, Braxton Lee
Malcom, Kamie Marie
Marr, Rylan Marcus
McIntosh, Malaynie Dawn
Monson, Caidel Dawn
Norton, Drew Aaron
Relander, Owen Junior
Rice, Landon Lucas
Ruh, Jenna Marie Joy
Sedam, Tyler Joey
Smith, Emily Renea
Smith, Trenton Lee
Stump, Hunter Lee
Thomas, Connor Adam John
Townsend, Paige Roylynn
Warren, Jesse Lee
Weeks, Hunter Ray
Wilkerson, Blair Reid
Zenk, Landon James
Honor Roll: 3.0-3.75
12th Grade
Bewley, Margaret Elizabeth
Bigham, Isaak Lee
Bowns, Emily Pearl
Cheline, Jared Daniel
Clawson, Carson Richard
Coulter, Trenton Lee
Donahue, Carter Michael Thomas
Douglas, Sienna Rose
Earl, Isaiah Kenneth
Foster, Baylee Elizabeth
Frieden, Kylee Mae
Gibson, Savannah Marie
Glidden, Ethan Lee
Headley, Jonathan Lowell
Hook, Iliawna Mya Lynn
Hunn, McKinsey Marie
Lee, Erik Richard
Maynard, Warren Phillip Paul
McCaw, Kali Summer
Morrison, Peyton Lee
Newswander, Brooklyn Renee
Nipper, Justin Lee
Olson, Daniel Howard
Stirn, Sydney Irene
Wagner, Kathryn Diane
Weeks, Caleb Montgomery
Weese, Vincent Sean