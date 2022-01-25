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Mercer County High School second-quarter honor roll
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Mercer County High School second-quarter honor roll

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Faculty List: 3.76-4.25

9th Grade

Benson, Keeghan Jessa

Boruff, Natalie Mae

Breeden, Kale Matthew

Coulter, Mason Dean

Dellitt, Johna Wynter

Dillavou, Isabella Marie

Dillavou, Olivia Lynn

Dixon, Koleigh Jo

Elliott, Emilea June

Fitchner, Aurora Lynn

Fowler, Claire Louise

Geisinger, Kayla Renee

Hays, Ella Marie

Hays, Ingrid Esther

Hess, Sarah Elizabeth

Hofmann, Molly Jane

Johnson, Jacob Wesley

Kenney, Jacob Leonard

King, Zaydee Breelle

Lane, Carter Leroy

Lang, Tikeena Rose

Latko, Jennavee Fraye

Lininger, Brooklyn Rae

McKnight, Jack H

Meeker, Isabelle Anne

Monson, Ian Ronald

Peterson, Rayden Gene

Ruggles, Payton Marie

Salmon, Bodie C

Sedam, Payton Thomas

Thomson, Grayson Louis

Vos, Gracie Ann

Wieskamp, Talon Robert

Zenk, Alexia Denise

Faculty List: 3.76-4.25

10th Grade

Balmer, Darby Lynn

Collison, Lucas Benjamin

Colon, Isabel Emrica

Cox, Colby Charles

Davis, Paige Diane

Dunn, Mikayla Layne

Gillespie, Grace Catherine

Gray, Kaylee Ann Marie

Hardin, Keegan Edward

Hofmann, Madeline Joy

King, Riley Jo

Lamkin, Sydney Marie

Marston, Autumn Rylie

Marston, Brylee Ruth Lynne

McKay, Savannah Nicole

McPeek, Gabriella Lynn

Mellgren, Colin Ellsworth

Monson, Ethan Hunter

Morrison, Samantha Ann

Partain Cooper, Sarah Robin

Retherford, Jacob Michael

Santiago, Sophia Grace

Schreurs, Hallie Marie

Willits, Joshua Ian

Faculty List: 3.76-4.25

11th Grade

Arias, Leila Umare

Arnold, Lucas Alfred

Biddle, Shelton Scott

Bigham, Emi Christine

Coulter, Derek Wayne

Duncan, Cael William

Engle, Blaine Jeffery

Graves, Arianna Marie

Gray, Megan Danielle

Heath, Morgan Danielle

Johnson, Cody Patrick

Kelly, Jackson James

King, Kellan Davis

Long, Jackson Paul

Lucas, Matthew Paul

Miller, Angelina Marie

Mueller, Eden Christine

Olson, Chase Aden

Rodriguez, Nathaniel Innocente

Showalter, Miles Henry Django

Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"

Sproston, Dylan Reese

Taylor, Tatum Lynn

Thurston, Mackenzie Ann

Valles Montes, Natalia

Ward, Amelia Jean

Whitenack, Cora Ann

Zheng, Chloe

Faculty List: 3.76-4.25

12th Grade

Adolphson, Claire Lynn

Breeden, Elaina Lynn

Brown, Emily Joann

Coulter, Ayla Lea

Cox, Kiersten Marie

DeSpain, Emily Nichole

Fisher, Gracie Lynn

Geisinger, Karissa Lin

Gray, Rebecca Lynn

Hardin, Bailey Lynn Marie

Holmes, Carson Patrick

Holtschlag, Robert Anthony

Hucke, Olivia Zhan

Johnson, Charles Andrew

Koenig-Plath, Dalton James

Lee, Kelvano Nazareno Danatello

Martinez, Damian James

Matlick, Makala Joanne

McKnight, Monica Mary

Miller, Tessa Grace

Morby, Bradly Jay

Murphy, Owen Patrick

Noble, Andrea Dawn

Quam, Sidney Lauren

Retherford, Makenzie Elizabeth

Rillie, Ryan James

Ruggles, Ava Morgan

Schwartzkopf, Hailey Marie

Smet, Shaylee Jo

Smock, Ellie Rachel

Stockham, Cydnee Marie

Swartout, Bailey Ryan

Honor Roll: 3.0-3.75

9th Grade

Bigham, Ben Anthony

Blaser, Daylen William

Boelens, Carson Wrigley

Coppola, Dakota Michael

Cuellar, Olivia K

Dodge, Hunter William

Dunham, Reed William

Fisher, Brenna Grace

Garner, Paige Alyssa

Gowdy, Michala Anne

Gray, Macy Jo

Hanson, Claire Anne

Hendricksen, Jasmine Marie

Hildestad, Tanner Joseph

Hoftender, Zachary Kenneth

Huston, Zander James

King, Ella Grace

King, Wylie Lewis

Marr, Dylan Martin

McCaw, Sydney Jean

Mendoza, Noah Michael

Mills, Dane Christopher

Nickerson, Mason Lee

Nipper, Breann Elaine

Parkinson, Rayla Ane

Pearson, Cassandra Lynn

Sandoval, Matthew David

Showalter, Magnolia Francis Gita

Simpkins, Zachery Allen

Snyder, Michaela Lynn

Tippie, Cannon Scott

Watkins, Alyvia Renee

Wessels, Ryan Matthew

Willits, Makayla Jean

Honor Roll: 3.0-3.75

10th Grade

Arnold, Ezekiel Dale

Becker, Lexi Rae

Coppola, Payton Michael Thomas

Fredrickson, William Blake

Gerber, Karlee Linn

Hammill, Addilyne Lee

Hillman, Magge Kay

Hofmann, Jude Thomas

Kernan, Trevor Lee

Long, Jevan Alan

Marshall, Davan James

Martinez, Nieko Nathaniel

McCoy, Kylie AnMarie

McDermott, Emily Rose

Minteer IV, Lewis Evans

Morrow, Megan Lynn

Mosley, Brenton James

Ortberg, Kassandra Elizabeth

Pollock, Carlos William

Scott, Patricia Kaye

Sedam, Tanner Ryan

Simpson, Dominic Van

Sproston, Emerson Kate

Sturgill, Corbin David

Swift, Kaytlynn Florene

Wagner, Caleb Scott

Westlie, Infinity Lynn

Woodbury, Xavier Allen

Yates, Kyle Andrew

Honor Roll: 3.0-3.75

11th Grade

Foster, Samantha Jo

Frieden, Anna Kathryn

Frieden, Madison Michale

Headley, Tristan Clair

Heinrichs, Brecken Joseph

Johnson, Joshua Lee

Kellett, Carson Michael

LaRue, Zachary James

Maas, Kassandra Nicole "Kassie"

Mai, Braxton Lee

Malcom, Kamie Marie

Marr, Rylan Marcus

McIntosh, Malaynie Dawn

Monson, Caidel Dawn

Norton, Drew Aaron

Relander, Owen Junior

Rice, Landon Lucas

Ruh, Jenna Marie Joy

Sedam, Tyler Joey

Smith, Emily Renea

Smith, Trenton Lee

Stump, Hunter Lee

Thomas, Connor Adam John

Townsend, Paige Roylynn

Warren, Jesse Lee

Weeks, Hunter Ray

Wilkerson, Blair Reid

Zenk, Landon James

Honor Roll: 3.0-3.75

12th Grade

Bewley, Margaret Elizabeth

Bigham, Isaak Lee

Bowns, Emily Pearl

Cheline, Jared Daniel

Clawson, Carson Richard

Coulter, Trenton Lee

Donahue, Carter Michael Thomas

Douglas, Sienna Rose

Earl, Isaiah Kenneth

Foster, Baylee Elizabeth

Frieden, Kylee Mae

Gibson, Savannah Marie

Glidden, Ethan Lee

Headley, Jonathan Lowell

Hook, Iliawna Mya Lynn

Hunn, McKinsey Marie

Lee, Erik Richard

Maynard, Warren Phillip Paul

McCaw, Kali Summer

Morrison, Peyton Lee

Newswander, Brooklyn Renee

Nipper, Justin Lee

Olson, Daniel Howard

Stirn, Sydney Irene

Wagner, Kathryn Diane

Weeks, Caleb Montgomery

Weese, Vincent Sean

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