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Mercer County High School fourth-quarter honor roll

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Mercer County High School

Grade Level: 9

Faculty List: 3.76-4.25

Benson, Keeghan Jessa

Blaser, Daylen William

Breeden, Kale Matthew

Coulter, Mason Dean

Dellitt, Johna Wynter

Dillavou, Isabella Marie

Dillavou, Olivia Lynn

Dixon, Koleigh Jo

Elliott, Emilea June

Fitchner, Aurora Lynn

Fowler, Claire Louise

Geisinger, Kayla Renee

Hays, Ella Marie

Hays, Ingrid Esther

Hess, Sarah Elizabeth

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Hofmann, Molly Jane

Johnson, Jacob Wesley

Kenney, Jacob Leonard

King, Zaydee Breelle

Lang, Tikeena Rose

Lininger, Brooklyn Rae

McKnight, Jack H

Monson, Ian Ronald

Parkinson, Rayla Ane

Peterson, Rayden Gene

Ruggles, Payton Marie

Salmon, Bodie Charles

Sedam, Payton Thomas

Vos, Gracie Ann

Zenk, Alexia Denise

Grade Level: 9

Honor Roll: 3.0-3.75

Boelens, Carson Wrigley

Boruff, Natalie Mae

Coppola, Dakota Michael

Cuellar, Olivia K

Dunham, Reed William

Fisher, Brenna Grace

Gray, Macy Jo

Hanson, Claire Anne

Hendricksen, Jasmine Marie

Hildestad, Tanner Joseph

Hoftender, Zachary Kenneth

Huston, Zander James

King, Ella Grace

King, Wylie Lewis

Lane, Carter Leroy

Latko, Jennavee Fraye

Marr, Dylan Martin

Meeker, Isabelle Anne

Mills, Dane Christopher

Nickerson, Mason Lee

Nipper, Breann Elaine

Pearson, Cassandra Lynn

Showalter, Magnolia Francis Gita

Simpkins, Zachery Allen

Thomson, Grayson Louis

Wessels, Ryan Matthew

Willits, Makayla Jean

Mercer County High School

Grade Level: 10

Faculty List: 3.76-4.25

Balmer, Darby Lynn

Collison, Lucas Benjamin

Colon, Isabel Emrica

Davis, Paige Diane

Dunn, Mikayla Layne

Gillespie, Grace Catherine

Gray, Kaylee Ann Marie

Hofmann, Madeline Joy

King, Riley Jo

Lamkin, Sydney Marie

Long, Jevan Alan

Marston, Autumn Rylie

Marston, Brylee Ruth Lynne

McKay, Savannah Nicole

McPeek, Gabriella Lynn

Mellgren, Colin Ellsworth

Monson, Ethan Hunter

Morrison, Samantha Ann

Partain Cooper, Sarah Robin

Retherford, Jacob Michael

Santiago, Sophia Grace

Schreurs, Hallie Marie

Sproston, Emerson Kate

Willits, Joshua Ian

Grade Level: 10

Honor Roll: 3.0-3.75

Arnold, Ezekiel Dale

Becker, Lexi Rae

Coppola, Payton Michael Thomas

Cox, Colby Charles

Flowers, Grace Lynn Gail

Fredrickson, William Blake

Gerber, Karlee Linn

Hammill, Addilyne Lee

Hardin, Keegan Edward

Hillman, Magge Kay

Hofmann, Jude Thomas

Kernan, Trevor Lee

Marshall, Davan James

Martinez, Nieko Nathaniel

McCoy, Kylie AnMarie

Minteer IV, Lewis Evans

Morrow, Megan Lynn

Ortberg, Kassandra Elizabeth

Pollock, Carlos William

Scott, Patricia Kaye

Sedam, Tanner Ryan

Simpson, Dominic Van

Sturgill, Corbin David

Swift, Kaytlynn Florene

Wagner, Caleb Scott

Woodbury, Xavier Allen

Yates, Kyle Andrew

Mercer County High School

Grade Level: 11

Faculty List: 3.76-4.25

Arias, Leila Umare

Biddle, Shelton Scott

Bigham, Emi Christine

Coulter, Derek Wayne

Duncan, Cael William

Engle, Blaine Jeffery

Frieden, Madison Michale

Graves, Arianna Marie

Gray, Megan Danielle

Headley, Tristan Clair

Heath, Morgan Danielle

Johnson, Cody Patrick

Kelly, Jackson James

King, Kellan Davis

Long, Jackson Paul

Miller, Angelina Marie

Mueller, Eden Christine

Olson, Chase Aden

Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"

Sproston, Dylan Reese

Taylor, Tatum Lynn

Ward, Amelia Jean

Whitenack, Cora Ann

Wilkerson, Blair Reid

Zheng, Chloe

Grade Level: 11

Honor Roll: 3.0-3.75

Arnold, Lucas Alfred

Brown, Cassandra Shawn

Eagle, Mason Douglas

Foster, Samantha Jo

Frieden, Anna Kathryn

Heinrichs, Brecken Joseph

Hoftender, Aubree Ann

Johnson, Joshua Lee

Lucas, Matthew Paul

Maas, Kassandra Nicole "Kassie"

Malcom, Kamie Marie

Marr, Rylan Marcus

Mazzocco, Dillon Jake

Monson, Caidel Dawn

Norton, Drew Aaron

Paton, Gavin Dominick

Relander, Owen Junior

Rodriguez, Nathaniel Innocente

Ruh, Jenna Marie Joy

Showalter, Miles Henry Django

Smith, Emily Renea

Strause, Reese Michael

Stump, Hunter Lee

Thomas, Connor Adam John

Thurston, Mackenzie Ann

Townsend, Paige Roylynn

Valles Montes, Natalia

Wadden, Alexander Curtis

Warren, Jesse Lee

Weeks, Hunter Ray

Zenk, Landon James

Mercer County High School

Grade Level: 12

Faculty List: 3.76-4.25

Adolphson, Claire Lynn

Bowns, Emily Pearl

Breeden, Elaina Lynn

Brown, Emily Joann

Coulter, Ayla Lea

Cox, Kiersten Marie

DeSpain, Emily Nichole

Fisher, Gracie Lynn

Geisinger, Karissa Lin

Gray, Rebecca Lynn

Hardin, Bailey Lynn Marie

Holmes, Carson Patrick

Holtschlag, Robert Anthony

Hucke, Olivia Zhan

Icenogle, Dalton James

Johnson, Charles Andrew

Lee, Kelvano Nazareno Danatello

Matlick, Makala Joanne

McKnight, Monica Mary

Miller, Tessa Grace

Morby, Bradly Jay

Noble, Andrea Dawn

Quam, Sidney Lauren

Rillie, Ryan James

Ruggles, Ava Morgan

Schwartzkopf, Hailey Marie

Smet, Shaylee Jo

Smock, Ellie Rachel

Stockham, Cydnee Marie Cook

Willits, Zalie Jo

Grade Level: 12

Honor Roll: 3.0-3.75

Bewley, Margaret Elizabeth

Bigham, Isaak Lee

Brockert, Erica May Ann

Clawson, Carson Richard

Coulter, Trenton Lee

Douglas, Sienna Rose

Foster, Baylee Elizabeth

Frieden, Kylee Mae

Gibson, Savannah Marie

Glidden, Ethan Lee

Hamilton, McKayla Mackenzie

Headley, Jonathan Lowell

Hook, Iliawna Mya Lynn

Lee, Erik Richard

Lopez, Jesus Ramon

Martinez, Damian James

Maynard, Warren Phillip Paul

McCaw, Kali Summer

Murphy, Owen Patrick

Newswander, Brooklyn Renee

Nipper, Justin Lee

Olson, Daniel Howard

Retherford, Makenzie Elizabeth

Stirn, Sydney Irene

Swartout, Bailey Ryan

Wagner, Kathryn Diane

Weese, Vincent Sean

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