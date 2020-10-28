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Mercer County High School first-quarter honor roll
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Mercer County High School first-quarter honor roll

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9th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Arnold, Ezekiel Dale

Balmer, Darby Lynn

Collison, Lucas Benjamin

Colon, Isabel Emrica

Cox, Colby Charles

Davis, Paige Diane

Dunn, Mikayla Layne

Gerber, Karlee Linn

Gillespie, Grace Catherine

Gray, Kaylee Ann Marie

Hammill, Addilyne Lee

Hardin, Keegan Edward

Hofmann, Madeline Joy

King, Riley Jo

Lamkin, Sydney Marie

Long, Jevan Alan

Marston, Autumn Rylie

Marston, Brylee Ruth Lynne

McPeek, Gabriella Lynn

Mellgren, Colin Ellsworth

Monson, Ethan Hunter

Morrison, Samantha Ann

Ortberg, Kassandra Elizabeth

Partain Cooper, Sarah Robin

Retherford, Jacob Michael

Santiago, Sophia Grace

Schreurs, Hallie Marie

Sproston, Emerson Kate

Vipond, Traven William

Willits, Joshua Ian

Yates, Kyle Andrew

9th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Becker, Lexi Rae

Chapman, Zachary

Claeys, Brodie Alan

Essig, Trevon Cayse

Fleischman, Madison Grace

Fredrickson, William Blake

Garcia, Laura Irinea

Hofmann, Jude Thomas

Kernan, Trevor Lee

Lange, Maisa Yvonne

Marshall, Davan James

Martinez, Nieko Nathaniel

McAvoy, Savanna Kathleen

McCoy, Kylie AnMarie

McDermott, Emily Rose

McKay, Savannah Nicole

Sedam, Tanner Ryan

Sturgill, Corbin David

Swift, Kaytlynn Florene

Wagner, Caleb Scott

10th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Arias, Leila Umare

Biddle, Shelton Scott

Bigham, Emi Christine

Coulter, Derek Wayne

Engle, Blaine Jeffery

Graves, Arianna Marie

Gray, Megan Danielle

Heath, Morgan Danielle

Johnson, Cody Patrick

Kelly, Jackson James

Long, Jackson Paul

Mueller, Eden Christine

Olson, Chase Aden

Showalter, Miles Henry Django

Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"

Sproston, Dylan Reese

Taylor, Tatum Lynn

Whitenack, Cora Ann

Zheng, Chloe

10th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Abbadusky, Olivia Paige

Alden, Dawson James

Arnold, Lucas Alfred

Duncan, Cael William

Engle, Makayla Lee

Frieden, Anna Kathryn

Frieden, Madison Michale

Headley, Tristan C

Hoftender, Aubree Ann

Johnson, Joshua Lee

Kagee, Janelle Yvonne

King, Kellan Davis

Lloyd, Sarah Elizabeth

Lucas, Matthew Paul

Maas, Kassandra Nicole "Kassie"

Mai, Braxton Lee

Malcom, Kamie Marie

Mazzocco, Dillon Jake

McIntosh, Malaynie Dawn

Monson, Caidel Dawn

Parker, Travis Lee

Relander, Owen Junior

Ruh, Jenna Marie Joy

Smith, Emily Renea

Stump, Hunter Lee

Thompson, Dalton John Ryan

Thurston, Mackenzie Ann

Wadden, Alexander Curtis

Ward, Amelia Jean

Warren, Jesse Lee

Wilkerson, Blair Reid

Zenk, Landon James

11th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Adolphson, Claire Lynn

Allen, Karen Ann Jamicynn "Jamicynn"

Breeden, Elaina Lynn

Brown, Emily Joann

Cox, Kiersten Marie

DeSpain, Emily Nichole

Fisher, Gracie Lynn

Geisinger, Karissa Lin

Gray, Rebecca Lynn

Hardin, Bailey LynnMarie

Holmes, Carson Patrick

Holtschlag, Robert Anthony

Hook, Iliawna MyaLynn

Hucke, Olivia Zhan

Koenig-Plath, Dalton J

Lee, Kelvano Nazareno

Matlick, Makala Joanne

McKnight, Monica Mary

Morrison, Peyton Lee

Noble, Andrea Dawn

Quam, Sidney

Rillie, Ryan James

Ruggles, Ava Morgan

Schwartzkopf, Hailey Marie

Smet, Shaylee Jo

Smock, Ellie Rachel

Stockham, Cydnee Marie

Wagner, Kathryn Diane

11th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Bigham, Isaak Lee

Bowns, Emily Pearl

Bull, Hailie Diane

Coulter, Ayla Lea

Coulter, Mason Eugene

Coulter, Trenton Lee

Donahue, Carter Michael Thomas

Earl, Isaiah

Gibson, Savannah Marie

Hamilton, McKayla Mackenzie

Hofmann, Eli George

Howard, Preston Scott

Johnson, Charles Andrew

Martinez, Damian James

Miller, Tessa Grace

Morby, Brad Jay

Murphy, Owen Patrick

Newswander, Brooklyn Renee

Nipper, Justin Lee

Retherford, David

Stirn, Sydney Irene

Van Zummeren, Cherrilee

Weese, Vincent Sean

Willits, Zalie Jo

12th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Adolphson, Addison Nicole

Benson, Kierstin Jo

Boruff, Kaelyn Ronni

Boydston, Rachel Sue Anne

Bridgford, Tyler Brian

Collison, Patrick Oliver

Cuellar, Isabella Mavi

Diehl, Madison Sue

Finch, Natalie Eileen

Ford, Shelby Paige

Fourdyce, Kyla JoLyn

Frieden, Aubrey Lee

Gray, Matthew Dean

Ham, Trace Joseph

Heath, Halle Alexandria

Hillyer, Mia Amore'

Kellett, Braxton Jase

Kernan, Griffen Robert

Lininger, Collin Robert

Louton, Tristan James

Mellgren, Emma Marie

Miller, Colin Nicholas

Ortberg, Kaylee Mae

Potter, Makala Marie

Saltzman, Emma Nicole

Schwartzkopf, Amelia Kate

Snyder, Kylie Anne

Spangler, Alexsha Rachelle

Sproston, Tenley Grace

Unsworth, Emma June

Wagner, Anna Elaine

Zimmerman, Ryann Catherine

12th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Brown, Heidi Desiree

Collett-Parkinson, Melody Rae

Finch, Madison Lee

Fleuette, Brady Kristopher

Frank, Stacey Alexa

Hedrick, Jayke Anthoney

Hofmann, Nathaniel Hugh

Huston, Preston Alan Lewis

King, Broctyn Joseph

Lager, Gage Ethan

Monson, Mikayla Marie

Neeld, Larissa Marie

Nelson, Natasha LaDawn

Partain, Kristina Marie

Reusch, Joe Ronald

Sabel, Jillian Rae

Seefeld, Trace Lynden

Shook, Caleb Lee

Shumaker, Skylar Olivia

Siering, Callie Elaine

Smith, Michael Lee

Snowdon, Kristina Marie

Swiger, Briley Elaine

Tippie, Carson Allen

Vos, Cheyenne Hope

Williams, Braden Leonard Scott

Winegar, Gabriel Jude

Zimmerman, Thomas David

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