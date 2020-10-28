Mercer County High School first-quarter honor roll

9th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Arnold, Ezekiel Dale
Balmer, Darby Lynn
Collison, Lucas Benjamin
Colon, Isabel Emrica
Cox, Colby Charles
Davis, Paige Diane
Dunn, Mikayla Layne
Gerber, Karlee Linn
Gillespie, Grace Catherine
Gray, Kaylee Ann Marie
Hammill, Addilyne Lee
Hardin, Keegan Edward
Hofmann, Madeline Joy
King, Riley Jo
Lamkin, Sydney Marie
Long, Jevan Alan
Marston, Autumn Rylie
Marston, Brylee Ruth Lynne
McPeek, Gabriella Lynn
Mellgren, Colin Ellsworth
Monson, Ethan Hunter
Morrison, Samantha Ann
Ortberg, Kassandra Elizabeth
Partain Cooper, Sarah Robin
Retherford, Jacob Michael
Santiago, Sophia Grace
Schreurs, Hallie Marie
Sproston, Emerson Kate
Vipond, Traven William
Willits, Joshua Ian
Yates, Kyle Andrew
9th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Becker, Lexi Rae
Chapman, Zachary
Claeys, Brodie Alan
Essig, Trevon Cayse
Fleischman, Madison Grace
Fredrickson, William Blake
Garcia, Laura Irinea
Hofmann, Jude Thomas
Kernan, Trevor Lee
Lange, Maisa Yvonne
Marshall, Davan James
Martinez, Nieko Nathaniel
McAvoy, Savanna Kathleen
McCoy, Kylie AnMarie
McDermott, Emily Rose
McKay, Savannah Nicole
Sedam, Tanner Ryan
Sturgill, Corbin David
Swift, Kaytlynn Florene
Wagner, Caleb Scott
10th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Arias, Leila Umare
Biddle, Shelton Scott
Bigham, Emi Christine
Coulter, Derek Wayne
Engle, Blaine Jeffery
Graves, Arianna Marie
Gray, Megan Danielle
Heath, Morgan Danielle
Johnson, Cody Patrick
Kelly, Jackson James
Long, Jackson Paul
Mueller, Eden Christine
Olson, Chase Aden
Showalter, Miles Henry Django
Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"
Sproston, Dylan Reese
Taylor, Tatum Lynn
Whitenack, Cora Ann
Zheng, Chloe
10th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Abbadusky, Olivia Paige
Alden, Dawson James
Arnold, Lucas Alfred
Duncan, Cael William
Engle, Makayla Lee
Frieden, Anna Kathryn
Frieden, Madison Michale
Headley, Tristan C
Hoftender, Aubree Ann
Johnson, Joshua Lee
Kagee, Janelle Yvonne
King, Kellan Davis
Lloyd, Sarah Elizabeth
Lucas, Matthew Paul
Maas, Kassandra Nicole "Kassie"
Mai, Braxton Lee
Malcom, Kamie Marie
Mazzocco, Dillon Jake
McIntosh, Malaynie Dawn
Monson, Caidel Dawn
Parker, Travis Lee
Relander, Owen Junior
Ruh, Jenna Marie Joy
Smith, Emily Renea
Stump, Hunter Lee
Thompson, Dalton John Ryan
Thurston, Mackenzie Ann
Wadden, Alexander Curtis
Ward, Amelia Jean
Warren, Jesse Lee
Wilkerson, Blair Reid
Zenk, Landon James
11th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Adolphson, Claire Lynn
Allen, Karen Ann Jamicynn "Jamicynn"
Breeden, Elaina Lynn
Brown, Emily Joann
Cox, Kiersten Marie
DeSpain, Emily Nichole
Fisher, Gracie Lynn
Geisinger, Karissa Lin
Gray, Rebecca Lynn
Hardin, Bailey LynnMarie
Holmes, Carson Patrick
Holtschlag, Robert Anthony
Hook, Iliawna MyaLynn
Hucke, Olivia Zhan
Koenig-Plath, Dalton J
Lee, Kelvano Nazareno
Matlick, Makala Joanne
McKnight, Monica Mary
Morrison, Peyton Lee
Noble, Andrea Dawn
Quam, Sidney
Rillie, Ryan James
Ruggles, Ava Morgan
Schwartzkopf, Hailey Marie
Smet, Shaylee Jo
Smock, Ellie Rachel
Stockham, Cydnee Marie
Wagner, Kathryn Diane
11th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Bigham, Isaak Lee
Bowns, Emily Pearl
Bull, Hailie Diane
Coulter, Ayla Lea
Coulter, Mason Eugene
Coulter, Trenton Lee
Donahue, Carter Michael Thomas
Earl, Isaiah
Gibson, Savannah Marie
Hamilton, McKayla Mackenzie
Hofmann, Eli George
Howard, Preston Scott
Johnson, Charles Andrew
Martinez, Damian James
Miller, Tessa Grace
Morby, Brad Jay
Murphy, Owen Patrick
Newswander, Brooklyn Renee
Nipper, Justin Lee
Retherford, David
Stirn, Sydney Irene
Van Zummeren, Cherrilee
Weese, Vincent Sean
Willits, Zalie Jo
12th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Adolphson, Addison Nicole
Benson, Kierstin Jo
Boruff, Kaelyn Ronni
Boydston, Rachel Sue Anne
Bridgford, Tyler Brian
Collison, Patrick Oliver
Cuellar, Isabella Mavi
Diehl, Madison Sue
Finch, Natalie Eileen
Ford, Shelby Paige
Fourdyce, Kyla JoLyn
Frieden, Aubrey Lee
Gray, Matthew Dean
Ham, Trace Joseph
Heath, Halle Alexandria
Hillyer, Mia Amore'
Kellett, Braxton Jase
Kernan, Griffen Robert
Lininger, Collin Robert
Louton, Tristan James
Mellgren, Emma Marie
Miller, Colin Nicholas
Ortberg, Kaylee Mae
Potter, Makala Marie
Saltzman, Emma Nicole
Schwartzkopf, Amelia Kate
Snyder, Kylie Anne
Spangler, Alexsha Rachelle
Sproston, Tenley Grace
Unsworth, Emma June
Wagner, Anna Elaine
Zimmerman, Ryann Catherine
12th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Brown, Heidi Desiree
Collett-Parkinson, Melody Rae
Finch, Madison Lee
Fleuette, Brady Kristopher
Frank, Stacey Alexa
Hedrick, Jayke Anthoney
Hofmann, Nathaniel Hugh
Huston, Preston Alan Lewis
King, Broctyn Joseph
Lager, Gage Ethan
Monson, Mikayla Marie
Neeld, Larissa Marie
Nelson, Natasha LaDawn
Partain, Kristina Marie
Reusch, Joe Ronald
Sabel, Jillian Rae
Seefeld, Trace Lynden
Shook, Caleb Lee
Shumaker, Skylar Olivia
Siering, Callie Elaine
Smith, Michael Lee
Snowdon, Kristina Marie
Swiger, Briley Elaine
Tippie, Carson Allen
Vos, Cheyenne Hope
Williams, Braden Leonard Scott
Winegar, Gabriel Jude
Zimmerman, Thomas David
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