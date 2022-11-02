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Mercer County High School first-quarter honor roll

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Grade Level: 9

Faculty List: 3.76-4.25

Baldwin, John Isaac

Biddle, Kinsey Jade

Brown, Holly Kay

Brown, Jenna Jo

Burns, Elijah Lee

Campbell-Baker, Madison A

Clayton, Lillian

Collison, Whitney Jane

Cook, Elsie Lee

Dixon, Molly Jean

Edwards, Ailye Grace

Gillespie, Alivia Rose

Gray, Mason Donald

Hajostek, Jersey Marie

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Marlow, Tyler Ann

Marston, Carmen Alexis

Marston, Kinzee Rae Anne

Marston, Lucas J

McCrory, Madelyn Grace

Monson, Addison Rose

Relander, Chloe Marie

Roberts, Sunny Rae

Sells, Ayva

Simpson, Logan Paul

Terrill, Kaiden Joseph

Thomson, Natalie Joe

Treimer, Marissa Lynn

Zeitler, Trace Scott

Grade Level: 9

Honor Roll: 3.0-3.75

Baker, Cody Jacob

Barnett, Savannah Elise

Bigham, Rylee Vantanna

Dale, Carter Alan

Demuth, Holden

Desherow, Savannah Lynn

DeSpain, Seth Michael

Dixon, Kassidy Merleen

Fisher, Erin Delaney

Foster, Teela Sue

Fuller, Natalee Mae

Garcia, Guadalupe

Garner, Derek Lee

Graves III, Mark Allen

Hamilton, Kolbee Ann

Hemphill, Ava Marie

Hobert, Madison Nicole

Hofmann, Xavier Lee

Huston, Brooklynn BevLee

Johnson, Noah Charles

Kellett, Madison Leigh

Lamkin, Cooper Todd

Lang, Athena LaVonne Louise

Latko, Sophia Rose

Leverette, Keara Lynn

Martin, Kira Li

Martin, Sada Arlene Elizabeth

McEvoy, William Francis

Minteer, Ashlea Mae

Mount, Lane Austin

Ocampo, Exziquio Andres

Olson, Averie Lane

Palmer, Michael Raymond

Pence, Owen Riley

Pettitt, Cheyeanne

Price, Emerson Joanne

Pruitt, Blake R

Russell, Lexi RaeAnn

Schorr, Dylan Andrew

Scott, Lincoln McKinley

Sissel, Alexandria Kaye

Smith, Gaven Kendall

Tutor, Anderson Eugene-Lee

Wade, Connor Dale

Weeks, Jayden Taylor

Whitehall, Tannen James

Wilkens, Andrew Kenneth

Grade Level: 10

Faculty List: 3.76-4.25

Benson, Keeghan Jessa

Boruff, Natalie Mae

Coulter, Mason Dean

Cuff, Kaitlynn Raquel

Dellitt, Johna Wynter

Dillavou, Isabella Marie

Dillavou, Olivia Lynn

Dixon, Koleigh Jo

Elliott, Emilea June

Fisher, Brenna Grace

Fitchner, Aurora Lynn

Fowler, Claire Louise

Geisinger, Kayla Renee

Hays, Ella Marie

Hays, Ingrid Esther

Hess, Sarah Elizabeth

Hofmann, Molly Jane

Hoftender, Zachary Kenneth

Johnson, Jacob Wesley

Kenney, Jacob Leonard

King, Wylie Lewis

King, Zaydee Breelle

Lane, Carter Leroy

Lang, Tikeena Rose

Latko, Jennavee Fraye

Lininger, Brooklyn Rae

McKnight, Jack H

Meeker, Isabelle Anne

Peterson, Rayden Gene

Ruggles, Payton Marie

Salmon, Bodie Charles

Sedam, Payton Thomas

Thomson, Grayson Louis

Wessels, Ryan Matthew

Wieskamp, Talon Robert

Zenk, Alexia Denise

Grade Level: 10

Honor Roll: 3.0-3.75

Bigham, Ben Anthony

Blaser, Daylen William

Boelens, Carson Wrigley

Breeden, Kale Matthew

Coppola, Dakota Michael

Cuellar, Olivia K

Dodge, Hunter William

Gowdy, Michala Anne

Gray, Macy Jo

Hanson, Claire Anne

Hendricksen, Jasmine Marie

Hevland, Grace Kay

Hildestad, Tanner Joseph

Huston, Zander James

King, Ella Grace

Lantau, Aliyah R

Marr, Dylan Martin

McCaw, Sydney Jean

Mendoza, Noah Michael

Mills, Dane Christopher

Monson, Aiden Nikolas

Monson, Ian Ronald

Mueting, Ryder Lyle

Nickerson, Mason Lee

Nipper, Breann Elaine

Parkinson, Rayla Ane

Pearson, Cassandra Lynn

Shepard, Blake Javin

Simpkins, Zachery Allen

Snyder, Michaela Lynn

Tippie, Cannon Scott

Vos, Gracie Ann

Weeks, Landon Scott

Willits, Makayla Jean

Grade Level: 11

Faculty List: 3.76-4.25

Balmer, Darby Lynn

Collison, Lucas Benjamin

Colon, Isabel Emrica

Davis, Paige Diane

Gerber, Karlee Linn

Gillespie, Grace Catherine

Gray, Kaylee Ann Marie

Hardin, Keegan Edward

Hofmann, Jude Thomas

Hofmann, Madeline Joy

King, Riley Jo

Lamkin, Sydney Marie

Long, Jevan Alan

Marston, Autumn Rylie

Marston, Brylee Ruth Lynne

McKay, Savannah Nicole

McPeek, Gabriella Lynn

Minteer IV, Lewis Evans

Monson, Ethan Hunter

Partain Cooper, Sarah Robin

Santiago, Sophia Grace

Schreurs, Hallie Marie

Scott, Patricia Kaye

Sproston, Emerson Kate

Willits, Joshua Ian

Grade Level: 11

Honor Roll: 3.0-3.75

Andresen, Olivia

Arnold, Ezekiel Dale

Becker, Lexi Rae

Bishop, Adrian Olivia

Carle, Gracie May

Cox, Colby Charles

Essig, Trevon Cayse

Fleischman, Madison Grace

Flowers, Grace Lynn Gail

Fredrickson, William Blake

Hammill, Addilyne Lee

Headspeth, Riley Ann

Hillman, Magge Kay

Kernan, Trevor Lee

Lange, Maisa Yvonne

Marshall, Davan James

Martinez, Nieko Nathaniel

McAvoy, Savanna Kathleen

McDermott, Emily Rose

Mellgren, Colin Ellsworth

Morrow, Megan Lynn

Mosley, Brenton James

Ortberg, Kassandra Elizabeth

Pollock, Carlos William

Retherford, Jacob Michael

Sedam, Anthony Allen

Sedam, Tanner Ryan

Simpson, Dominic Van

Sturgill, Corbin David

Swift, Kaytlynn Florene

Wagner, Caleb Scott

Woodbury, Xavier Allen

Grade Level: 12

Faculty List: 3.76-4.25

Abbadusky, Olivia Paige

Arias, Leila Umare

Biddle, Shelton Scott

Bigham, Emi Christine

Brockert, Erica May Ann

Brown, Cassandra Shawn

Coulter, Derek Wayne

Dellitt, Javin Willis

Duncan, Cael William

Engle, Blaine Jeffery

Foster, Samantha Jo

Frieden, Madison Michale

Graves, Arianna Marie

Gray, Megan Danielle

Heath, Morgan Danielle

Heinrichs, Brecken Joseph

Hildestad, William Allen

Hoftender, Aubree Ann

Johnson, Cody Patrick

Johnson, Joshua Lee

Kellett, Carson Michael

Kelly, Jackson James

Lloyd, Grace Culley

Lloyd, Sarah Elizabeth

Long, Jackson Paul

Loving, Kaleb Anthony

Lucas, Matthew Paul

Maas, Kassandra Nicole

Mai, Braxton Lee

Marr, Rylan Marcus

Mazzocco, Dillon Jake

McIntosh, Malaynie Dawn

Miller, Angelina Marie

Monson, Caidel Dawn

Mueller, Eden Christine

Norton, Drew Aaron

Olson, Chase Aden

Relander, Owen Junior

Ruh, Jenna Marie Joy

Showalter, Miles Henry Django

Smith, Emily Renea

Smith, Larry Hunter Lee

Smith, Trenton Lee

Sproston, Dylan Reese

Strause, Reese Michael

Stump, Hunter Lee

Taylor, Tatum Lynn

Wadden, Alexander Curtis

Ward, Amelia Jean

Warren, Jesse Lee

Whitenack, Cora Ann

Wilkerson, Blair Reid

Zheng, Chloe

Grade Level: 12

Honor Roll: 3.0-3.75

Arnold, Lucas Alfred

Eagle, Mason Douglas

Frieden, Anna Kathryn

Hanson, Cassie Lynn

Headley, Tristan Clair

Henry, Isabella Allison

Kilby, Alyssa Lucille

King, Kellan Davis

LaRue, Zachary James

Malcom, Kamie Marie

Newsom, Kyra Sue

Pruitt, Andrew Michael

Rice, Landon Lucas

Rodriguez, Nathaniel Innocente

Sanders, Aiden Michael

Sedam, Tyler James

Stahl, Andrew Lee

Thomas, Connor Adam John

Thurston, Mackenzie Ann

Wade, Shelby Lynn

Weeks, Hunter Ray

Williams, Tyler Michael

Willits, Carter William

Zenk, Landon James

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