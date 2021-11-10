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Mercer County High School first-quarter honor roll
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Mercer County High School first-quarter honor roll

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9th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Benson, Keeghan Jessa

Blaser, Daylen William

Boruff, Natalie Mae

Breeden, Kale Matthew

Coulter, Mason Dean

Cuellar, Olivia K

Dellitt, Johna Wynter

Dillavou, Isabella Marie

Dillavou, Olivia Lynn

Dixon, Koleigh Jo

Elliott, Emilea June

Fitchner, Aurora Lynn

Fowler, Claire Louise

Geisinger, Kayla Renee

Gray, Macy Jo

Hays, Ella Marie

Hays, Ingrid Esther

Hess, Sarah Elizabeth

Hofmann, Molly Jane

Hoftender, Zachary Kenneth

Johnson, Jacob Wesley

Kenney, Jacob Leonard

King, Wylie Lewis

King, Zaydee Breelle

Lang, Tikeena Rose

Latko, Jennavee Fraye

Lininger, Brooklyn Rae

McCaw, Sydney Jean

McKnight, Jack H

Meeker, Isabelle Anne

Monson, Ian Ronald

Parkinson, Rayla Ane

Peterson, Rayden Gene

Ruggles, Payton Marie

Salmon, Bodie C

Sedam, Payton Thomas

Thomson, Grayson Louis

Wieskamp, Talon Robert

Zenk, Alexia Denise

10th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Arnold, Ezekiel Dale

Balmer, Darby Lynn

Collison, Lucas Benjamin

Colon, Isabel Emrica

Davis, Paige Diane

Dunn, Mikayla Layne

Gillespie, Grace Catherine

Gray, Kaylee Ann Marie

Hammill, Addilyne Lee

Hardin, Keegan Edward

Hofmann, Madeline Joy

King, Riley Jo

Lamkin, Sydney Marie

Long, Jevan Alan

Marston, Autumn Rylie

Marston, Brylee Ruth Lynne

McKay, Savannah Nicole

McPeek, Gabriella Lynn

Mellgren, Colin Ellsworth

Monson, Ethan Hunter

Morrison, Samantha Ann

Partain Cooper, Sarah Robin

Santiago, Sophia Grace

Schreurs, Hallie Marie

Simpson, Dominic Van

Willits, Joshua Ian

11th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Arias, Leila Umare

Arnold, Lucas Alfred

Biddle, Shelton Scott

Bigham, Emi Christine

Coulter, Derek Wayne

Duncan, Cael William

Engle, Blaine Jeffery

Graves, Arianna Marie

Gray, Megan Danielle

Heath, Morgan Danielle

Hoftender, Aubree Ann

Johnson, Cody Patrick

Kelly, Jackson James

King, Kellan Davis

Long, Jackson Paul

Miller, Angelina Marie

Mueller, Eden Christine

Olson, Chase Aden

Rice, Landon Lucas

Rodriguez, Nathaniel Innocente

Showalter, Miles Henry Django

Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"

Sproston, Dylan Reese

Taylor, Tatum Lynn

Townsend, Paige Roylynn

Valles Montes, Natalia

Ward, Amelia Jean

Whitenack, Cora Ann

Zheng, Chloe

12th Grade

Faculty List: 3.76-4.25

Adolphson, Claire Lynn

Bewley, Margaret Elizabeth

Breeden, Elaina Lynn

Brown, Emily Joann

Coulter, Ayla Lea

Cox, Kiersten Marie

DeSpain, Emily Nichole

Fisher, Gracie Lynn

Geisinger, Karissa Lin

Gray, Rebecca Lynn

Hardin, Bailey Lynn Marie

Holmes, Carson Patrick

Holtschlag, Robert Anthony

Hucke, Olivia Zhan

Johnson, Charles Andrew

Koenig-Plath, Dalton James

Lee, Kelvano Nazareno Danatello

Martinez, Damian James

Matlick, Makala Joanne

McCaw, Kali Summer

McKnight, Monica Mary

Miller, Tessa Grace

Murphy, Owen Patrick

Noble, Andrea Dawn

Quam, Sidney Lauren

Retherford, Makenzie Elizabeth

Rillie, Ryan James

Ruggles, Ava Morgan

Schwartzkopf, Hailey Marie

Smet, Shaylee Jo

Smock, Ellie Rachel

Stockham, Cydnee Marie

Swartout, Bailey Ryan

Weese, Vincent Sean

9th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Bigham, Ben Anthony

Boelens, Carson Wrigley

Coppola, Dakota Michael

Cuff, Kaitlynn Raquel

Dodge, Hunter William

Dunham, Reed William

Fisher, Brenna Grace

Foster, Thomas Stephen

Gowdy, Michala Anne

Hamelton, Brody Daniel

Hendricksen, Jasmine Marie

Hevland, Gracie Kay "Leo"

Hildestad, Tanner Joseph

Huston, Zander James

King, Ella Grace

Lane, Carter Leroy

Lantau, Aliyah R

Marr, Dylan Martin

Mills, Dane Christopher

Monson, Aiden Nikolas

Mueting, Ryder Lyle

Nickerson, Mason Lee

Nipper, Breann Elaine

Oxley, Jaydin Hugo

Pearson, Cassandra Lynn

Sandoval, Matthew David

Simpkins, Zachery Allen

Snyder, Michaela Lynn

Tippie, Cannon Scott

Vos, Gracie Ann

Watkins, Alyvia Renee

Weeks, Landon Scott

Wessels, Ryan Matthew

Wilkens, Kevin Andrew

Willits, Makayla Jean

10th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Becker, Lexi Rae

Coppola, Payton Michael Thomas

Cox, Colby Charles

Fleischman, Madison Grace

Fredrickson, William Blake

Garcia, Laura Irinea

Gerber, Karlee Linn

Headspeth, Riley Ann

Hofmann, Jude Thomas

Kernan, Trevor Lee

Marshall, Davan James

Martinez, Nieko Nathaniel

McCoy, Kylie AnMarie

McDermott, Emily Rose

Minteer IV, Lewis Evans

Morrow, Megan Lynn

Mosley, Brenton James

Pollock, Carlos William

Retherford, Jacob Michael

Scott, Patricia Kaye

Sedam, Anthony Allen

Sproston, Emerson Kate

Sturgill, Corbin David

Swift, Kaytlynn Florene

Wagner, Caleb Scott

Westlie, Infinity Lynn

Yates, Kyle Andrew

11th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Abbadusky, Olivia Paige

Bradley, Wesley Quinton

Dellitt, Javin Willis

Eagle, Mason Douglas

Foster, Samantha Jo

Frieden, Anna Kathryn

Frieden, Madison Michale

Headley, Tristan Clair

Heinrichs, Brecken Joseph

Henry, Isabella Allison

Johnson, Joshua Lee

Kellett, Carson Michael

Lloyd, Gracie Culley

Lloyd, Sarah Elizabeth

Lopez, Martin Marcos

Lucas, Matthew Paul

Maas, Kassandra Nicole "Kassie"

Mai, Braxton Lee

Malcom, Kamie Marie

Marr, Rylan Marcus

Marshall, Sunni Gabriella Paige

Mazzocco, Dillon Jake

McIntosh, Malaynie Dawn

Meece III, David Oscar

Monson, Caidel Dawn

Norton, Drew Aaron

Paton, Gavin Dominick

Relander, Owen Junior

Sedam, Tyler Joey

12th Grade

Honor Roll: 3.0-3.75

Bigham, Isaak Lee

Bowns, Emily Pearl

Brockert, Erica May Ann

Cheline, Jared Daniel

Clawson, Carson Richard

Coulter, Trenton Lee

DeFrieze, Ashlyn Paige

Donahue, Carter Michael Thomas

Douglas, Sienna Rose

Earl, Isaiah Kenneth

Foster, Baylee Elizabeth

Frieden, Kylee Mae

Gibson, Savannah Marie

Glidden, Ethan Lee

Hofmann, Eli George

Hook, Iliawna Mya Lynn

Lopez, Jesus Ramon

Morby, Bradly Jay

Newswander, Brooklyn Renee

Nipper, Justin Lee

Roark, Colleen Michael

Stirn, Sydney Irene

Wagner, Kathryn Diane

Weeks, Caleb Montgomery

Willits, Zalie Jo

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