Mercer County High School first-quarter honor roll

9th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Benson, Keeghan Jessa
Blaser, Daylen William
Boruff, Natalie Mae
Breeden, Kale Matthew
Coulter, Mason Dean
Cuellar, Olivia K
Dellitt, Johna Wynter
Dillavou, Isabella Marie
Dillavou, Olivia Lynn
Dixon, Koleigh Jo
Elliott, Emilea June
Fitchner, Aurora Lynn
Fowler, Claire Louise
Geisinger, Kayla Renee
Gray, Macy Jo
Hays, Ella Marie
Hays, Ingrid Esther
Hess, Sarah Elizabeth
Hofmann, Molly Jane
Hoftender, Zachary Kenneth
Johnson, Jacob Wesley
Kenney, Jacob Leonard
King, Wylie Lewis
King, Zaydee Breelle
Lang, Tikeena Rose
Latko, Jennavee Fraye
Lininger, Brooklyn Rae
McCaw, Sydney Jean
McKnight, Jack H
Meeker, Isabelle Anne
Monson, Ian Ronald
Parkinson, Rayla Ane
Peterson, Rayden Gene
Ruggles, Payton Marie
Salmon, Bodie C
Sedam, Payton Thomas
Thomson, Grayson Louis
Wieskamp, Talon Robert
Zenk, Alexia Denise
10th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Arnold, Ezekiel Dale
Balmer, Darby Lynn
Collison, Lucas Benjamin
Colon, Isabel Emrica
Davis, Paige Diane
Dunn, Mikayla Layne
Gillespie, Grace Catherine
Gray, Kaylee Ann Marie
Hammill, Addilyne Lee
Hardin, Keegan Edward
Hofmann, Madeline Joy
King, Riley Jo
Lamkin, Sydney Marie
Long, Jevan Alan
Marston, Autumn Rylie
Marston, Brylee Ruth Lynne
McKay, Savannah Nicole
McPeek, Gabriella Lynn
Mellgren, Colin Ellsworth
Monson, Ethan Hunter
Morrison, Samantha Ann
Partain Cooper, Sarah Robin
Santiago, Sophia Grace
Schreurs, Hallie Marie
Simpson, Dominic Van
Willits, Joshua Ian
11th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Arias, Leila Umare
Arnold, Lucas Alfred
Biddle, Shelton Scott
Bigham, Emi Christine
Coulter, Derek Wayne
Duncan, Cael William
Engle, Blaine Jeffery
Graves, Arianna Marie
Gray, Megan Danielle
Heath, Morgan Danielle
Hoftender, Aubree Ann
Johnson, Cody Patrick
Kelly, Jackson James
King, Kellan Davis
Long, Jackson Paul
Miller, Angelina Marie
Mueller, Eden Christine
Olson, Chase Aden
Rice, Landon Lucas
Rodriguez, Nathaniel Innocente
Showalter, Miles Henry Django
Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"
Sproston, Dylan Reese
Taylor, Tatum Lynn
Townsend, Paige Roylynn
Valles Montes, Natalia
Ward, Amelia Jean
Whitenack, Cora Ann
Zheng, Chloe
12th Grade
Faculty List: 3.76-4.25
Adolphson, Claire Lynn
Bewley, Margaret Elizabeth
Breeden, Elaina Lynn
Brown, Emily Joann
Coulter, Ayla Lea
Cox, Kiersten Marie
DeSpain, Emily Nichole
Fisher, Gracie Lynn
Geisinger, Karissa Lin
Gray, Rebecca Lynn
Hardin, Bailey Lynn Marie
Holmes, Carson Patrick
Holtschlag, Robert Anthony
Hucke, Olivia Zhan
Johnson, Charles Andrew
Koenig-Plath, Dalton James
Lee, Kelvano Nazareno Danatello
Martinez, Damian James
Matlick, Makala Joanne
McCaw, Kali Summer
McKnight, Monica Mary
Miller, Tessa Grace
Murphy, Owen Patrick
Noble, Andrea Dawn
Quam, Sidney Lauren
Retherford, Makenzie Elizabeth
Rillie, Ryan James
Ruggles, Ava Morgan
Schwartzkopf, Hailey Marie
Smet, Shaylee Jo
Smock, Ellie Rachel
Stockham, Cydnee Marie
Swartout, Bailey Ryan
Weese, Vincent Sean
9th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Bigham, Ben Anthony
Boelens, Carson Wrigley
Coppola, Dakota Michael
Cuff, Kaitlynn Raquel
Dodge, Hunter William
Dunham, Reed William
Fisher, Brenna Grace
Foster, Thomas Stephen
Gowdy, Michala Anne
Hamelton, Brody Daniel
Hendricksen, Jasmine Marie
Hevland, Gracie Kay "Leo"
Hildestad, Tanner Joseph
Huston, Zander James
King, Ella Grace
Lane, Carter Leroy
Lantau, Aliyah R
Marr, Dylan Martin
Mills, Dane Christopher
Monson, Aiden Nikolas
Mueting, Ryder Lyle
Nickerson, Mason Lee
Nipper, Breann Elaine
Oxley, Jaydin Hugo
Pearson, Cassandra Lynn
Sandoval, Matthew David
Simpkins, Zachery Allen
Snyder, Michaela Lynn
Tippie, Cannon Scott
Vos, Gracie Ann
Watkins, Alyvia Renee
Weeks, Landon Scott
Wessels, Ryan Matthew
Wilkens, Kevin Andrew
Willits, Makayla Jean
10th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Becker, Lexi Rae
Coppola, Payton Michael Thomas
Cox, Colby Charles
Fleischman, Madison Grace
Fredrickson, William Blake
Garcia, Laura Irinea
Gerber, Karlee Linn
Headspeth, Riley Ann
Hofmann, Jude Thomas
Kernan, Trevor Lee
Marshall, Davan James
Martinez, Nieko Nathaniel
McCoy, Kylie AnMarie
McDermott, Emily Rose
Minteer IV, Lewis Evans
Morrow, Megan Lynn
Mosley, Brenton James
Pollock, Carlos William
Retherford, Jacob Michael
Scott, Patricia Kaye
Sedam, Anthony Allen
Sproston, Emerson Kate
Sturgill, Corbin David
Swift, Kaytlynn Florene
Wagner, Caleb Scott
Westlie, Infinity Lynn
Yates, Kyle Andrew
11th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Abbadusky, Olivia Paige
Bradley, Wesley Quinton
Dellitt, Javin Willis
Eagle, Mason Douglas
Foster, Samantha Jo
Frieden, Anna Kathryn
Frieden, Madison Michale
Headley, Tristan Clair
Heinrichs, Brecken Joseph
Henry, Isabella Allison
Johnson, Joshua Lee
Kellett, Carson Michael
Lloyd, Gracie Culley
Lloyd, Sarah Elizabeth
Lopez, Martin Marcos
Lucas, Matthew Paul
Maas, Kassandra Nicole "Kassie"
Mai, Braxton Lee
Malcom, Kamie Marie
Marr, Rylan Marcus
Marshall, Sunni Gabriella Paige
Mazzocco, Dillon Jake
McIntosh, Malaynie Dawn
Meece III, David Oscar
Monson, Caidel Dawn
Norton, Drew Aaron
Paton, Gavin Dominick
Relander, Owen Junior
Sedam, Tyler Joey
12th Grade
Honor Roll: 3.0-3.75
Bigham, Isaak Lee
Bowns, Emily Pearl
Brockert, Erica May Ann
Cheline, Jared Daniel
Clawson, Carson Richard
Coulter, Trenton Lee
DeFrieze, Ashlyn Paige
Donahue, Carter Michael Thomas
Douglas, Sienna Rose
Earl, Isaiah Kenneth
Foster, Baylee Elizabeth
Frieden, Kylee Mae
Gibson, Savannah Marie
Glidden, Ethan Lee
Hofmann, Eli George
Hook, Iliawna Mya Lynn
Lopez, Jesus Ramon
Morby, Bradly Jay
Newswander, Brooklyn Renee
Nipper, Justin Lee
Roark, Colleen Michael
Stirn, Sydney Irene
Wagner, Kathryn Diane
Weeks, Caleb Montgomery
Willits, Zalie Jo