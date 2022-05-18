Kewanee High School graduates

Class of 2022 – 118 Graduates
Madison Lynn Abbot, Gabriel Stephen Anderson, Dylan Riley Armstrong, Kendal Dru Bennison, Jessica Lynne Blair, A'Marey Navalaeh Bond, Gammon Walker Bradley, Tanner Michael Brassell, Miguel Bretado, Zoey Elizabeth Britt, Gabriel Paul Corneilious Brooks, Rachel Lee Brown, William Edward Bruno Jr, Karalyn Nicole Bryner, Raul Cardoso, Jose Cruz Chavez, Shawn Lee Christiansen, Jace Raymond Clayes, Talyssa Raye Closen, Cameron Winston Conley, James P Conner, Regan Lynn Coombes, Gabriel Johnathan Currier, Maya Katherine Davis, Zachary A Davis, Tyven Edward DeVilder, Emily Faye Eggimann, Manuel Estrada Jr, Daniel Quinonez Enrique Fernandez Palos, Katilyn Rose Fewster, Bayleigh Rose Fink, Anna Marie Finney Emerald S Fondaw, Kathryn Anne Forbis, Alexandra Guadalupe Garcia, Aracely Morales Garcia, Madysen Paige Gardner, Nathan Garrison, Joseph Lewis Getz Mikaela Pereda Goffrier, Morgan Nicholas Golden, Catie Lynn Griffin, Xander Thomas Gruszeczka, Madeline Karen Gustaitis, Dylan Michael Hammond, Mercedes Marie Hasbrook, Benjamin Matthew Heck, Simon Maxmillan Heck, Zachary Brian Henderson, Jaqueline Hernandez Moran, Belen Alejandra Higareda, Conner Caleb Hood, Shayla Rae Hufford, Amara Marie Israel, Jamiha Nicole Israel, Malachi Nathan Israel, Mikah Jaiden Israel, Kaylah Elaine Laura Jackson, Keanu Robert Johnathon Jaco, McKenna Ann Jermenc, Jordan Michael Johnson, Lainey Lynn Kelly, Ryan Michael Kilstrom, Tristan Michael Kincaid, Brendon Clifford Lewis, Donald Wayne Lingwall, Marquez DeQuan Logan, Christian Craig Loibl, Kane Michael Lundeen, Brendon James Mason, Kirra Marie McLean-Garcia, Sarah Elizabeth Monroe, Osvaldo Javier Morado Mendoza, Keywon Jamal Nichols, Joshua Lee Nimrick, Elliot Riggs Nortman, Emily Alana Nuñez, David Ocampo, Zachary Richard Ogorzalek, Kaida J Olson, Esmeralda Paredes, Keyontiss Levell Javier Patterson, Addyson Rose Peed, Alexander Michael Peed, Chaz D Peed, Hayden Luke Pendergrass, Madilynn Skye Pickering, Aspen Nikole Pinnick, Paven Lee Porter, Denniko Xavier Joseph Powe Jr, Jennifer Kathleen Pratt, Devin Blake Randall, Alexander Michael Chaidez Ravelingeen, Kadin Joseph Rednour, Kiara Raquel Rodgers, Jazmin Rodriguez, Evan Tyler Salz, America Sanchez Sotelo, Daniel Alexander Sanchez, Kyra Frances Shimmin, Autumn Marie Sieler, Dominic Amero Silvaggio, Skylar Michael Summy, Kaden Micheal Swearingen Russell, Noah Edward Tiska, Patrick Brady Toms, Alex Torres, Colin David Robert VanStechelman, Eric Vizcarra, Jerni Tylor Warner, Preslee Ann Weida, Gregory Harrison Wolf, Dabria Shontel Wommack, Christy Louise Wright, Kennady Renee Young, Ashtyn Marie Younglove and Brady Blake Zarvell.