Harold P. Griffith Chapter Moline High School
National Honor Society Induction
Juniors 2021
Peter Adams
Victoria Adamson
Nazaria Almanza-Gustafson
Benjamin Aumuller
Cael Bocox
Alexandra Boyer
Lucas Clayton
Kayla Collins
Kiyora Daniels
Abigail DeBlieck
Sebastian Dee
McKenna Dessert
Macayla Dishman
Sara Francescon
Trevor Francque
Emma Fraser
Michelle Frerich
Elizabeth Galvin
Katherine Gass
Hannah Gault
Sophia Greko
Stephanie Gutierrez-Reyes
Aidan Hancock
Caroline Hazen
Zachary Hemmen
Davis Hoffstatter
Kagan Kakavas
Camille Keys
Jessica Kinney
Kacie Knary
Larae Marlow
Dravin Martin
Julian Martinez
Emily Martinez
Samuel Mojica
Youma Ndiaye
Henry Neff
Abigail Nutter
Addison Phillips
Martin Poor
Quin Pruett
Ella Ramsay
Sydney Rogenski
Carly Rouse
Logan Sebben
Karol Sheese
Lena Slininger
Ayaovi Vicentia Tina Soglo
Ethan Sountris
Sydney Stearns
Lily Towery