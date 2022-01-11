 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Hampton Elementary School second-quarter honor roll
0 Comments

Hampton Elementary School second-quarter honor roll

  • 0

Hampton School proudly announces its second-quarter honor roll and honorable mention for junior high.

Honor Roll

Grade 8– Giovanni Cruz, Keegan Dunsworth, Alex Francis, Emma Hamilton, Rowan Kallal, Susan Kindhart, Roman Laud, Desmond Martin, Logan McCracken, Kaylee Niemi, Landin Nordholm, Dominic Stottler, Bayleigh Wierenga, and Noelle Winquist.

Grade 7 - Brianna Dobley, J D Gonzalez, Justin Guldenpfennig, Emmalina Kallal, Addison Mink, Liliana Munoz, Lily Nelson, Katelyn Olson, Adyn Rangel, Will Risius, Ryne Schroeder, Ava Seynaeve, Parker Smice, Caden Spiker, Lyra West-Jones and Emery Zwicker.

Grade 6 – Haylie Bettis, Jillian Bornhoeft, Rhiannon Escontrias, Caleb Gray, Jackson Hamilton, Finley Hirst, Matilda Lawrence, Camden Rummery, Dylan Thompson and Elliana Wood.

Honorable Mention

Grade 8 – Parker Davis. Amaya Lopez Hernandez, Kuper White.

Grade 7 - Zach Dieterich, Jonathan Drake, Aiden Hough, Sophie McGeehon,

Bella Mohr.

Grade 6 – Ayden Garcia, Aaliyah Singleton, Gavin Streitmatter.

0 Comments
0
0
0
0
0

Watch Now: Related Video

Virgin Orbit poised for small satellite launch

Want to see more like this?

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Year in Review: COVID-19 kept influencing schools
Education

Year in Review: COVID-19 kept influencing schools

  • Updated

In 2021, Quad-City school districts took innovative steps to alleviate the teacher shortage; the Davenport Community School District continued to rectify issues that led to its being cited by the state; and school districts tried to ease the impacts of COVID-19 on their classrooms.

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News