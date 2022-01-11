Hampton Elementary School second-quarter honor roll

Hampton School proudly announces its second-quarter honor roll and honorable mention for junior high.
Honor Roll
Grade 8– Giovanni Cruz, Keegan Dunsworth, Alex Francis, Emma Hamilton, Rowan Kallal, Susan Kindhart, Roman Laud, Desmond Martin, Logan McCracken, Kaylee Niemi, Landin Nordholm, Dominic Stottler, Bayleigh Wierenga, and Noelle Winquist.
Grade 7 - Brianna Dobley, J D Gonzalez, Justin Guldenpfennig, Emmalina Kallal, Addison Mink, Liliana Munoz, Lily Nelson, Katelyn Olson, Adyn Rangel, Will Risius, Ryne Schroeder, Ava Seynaeve, Parker Smice, Caden Spiker, Lyra West-Jones and Emery Zwicker.
Grade 6 – Haylie Bettis, Jillian Bornhoeft, Rhiannon Escontrias, Caleb Gray, Jackson Hamilton, Finley Hirst, Matilda Lawrence, Camden Rummery, Dylan Thompson and Elliana Wood.
Honorable Mention
Grade 8 – Parker Davis. Amaya Lopez Hernandez, Kuper White.
Grade 7 - Zach Dieterich, Jonathan Drake, Aiden Hough, Sophie McGeehon,
Bella Mohr.
Grade 6 – Ayden Garcia, Aaliyah Singleton, Gavin Streitmatter.