Hampton Elementary School second-quarter honor roll

Hampton School proudly announces its Second Quarter Honor Roll and Honorable Mention for Junior High.
Honor Roll
Grade 8 - Brianna Dobley, J D Gonzalez, Addison Mink, Liliana Munoz, Lily Nelson, Katelyn Olson, Adyn Rangel, Will Risius, Ryne Schroeder, Ava Seynaeve, Parker Smice, Caden Spiker, Lyra West-Jones and Emery Zwicker.
Grade 7 - Haylie Bettis, Jillian Bornhoeft, Rhiannon Escontrias, Jackson Hamilton, Finley Hirst, Camden Rummery, Aaliyah Singleton, Dylan Thompson and Elliana Wood.
Grade 6 - Alonzo Bautista, Addison Cruse, Eli DeCock, Elijah Fluegel, Kiyah Franklin, Bailey McCannon, Adriana Munoz, Ryan Niemi, Kyler Overton, Stella Perez, Nico Ramos, Emma Smith, Mason Stanley, Mason Tapia, Madison Taylor and Alexia Wood.
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Honorable Mention
Grade 8 - Zachary Dieterich, Justin Gudenpfennig, Aiden Hough, Emmalina Kallal, Isabella Mohr and Colin Warnock.
Grade 7 – Kiera Fields-Helm, Caleb Gray and Gavin Streitmatter.
Grade 6 - Grace Marshall.