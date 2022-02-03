Geneseo Middle School first-semester honor roll

First Honor Roll
GPA 3.50 to 4.00
8th Grade
Harrison J. Air
Zara A. Andersen
Isabella R. Angelo
Natalie R. Aukee
Eliana L. Barickman
Lincoln M. Barnett
Calvin R. Bell
Grady A. Bernahl
Christopher J. Berry JR
Greta A. Bolme
Grant M. Bomleny
Erin S. Bowers
Bryson A. Boxell
Ava R. Brewer
Aidan M. Bries
Reid R. Brodersen
People are also reading…
Aiden D. Brudos
Liberty A. Brumbaugh
Kamron L. Burris
Jocelyn R. Cechowicz
Jordan R. Cechowicz
Rylen M. Chambless
Joei J. Christopherson
Mylee R. Clark
Brody R. Clementz
Liam J. Coleman
Jack A. Cooper
Jameson C. Coppejans
Noah M. Darif
Matthew D. Darnall
Anna G. Davis
Ava C. DeSplinter
Keira R. Disterhoft
Emma C. Dreifurst
Quinnland J. Einfeldt
Cara A. Ettore
Perry N. Farley
Landon A. Favri
Ava L. Fox
Jonathan T. Freadhoff
Taber L. Fulks
Anabella R. Goethals
Breckan A. Gomez
Cora I. Gorman
Jessa N. Gramling
Baela E. Hansen
Jarett J. Hasson
Hayley R. Henry
Lucas J. Herstedt
Christopher J. Hill
Gavin A. Hintgen
Payton J. Hofer
Carter J. Holke
Jacob D. Holley
Alexandria K. Hull
Grady J. Hull
Adam C. Johnson
Kameryn R. Keegan
Cedric J. Kehoe
Andrew T. Kelly
Erik J. Kelly
Owen M. Kelly
Peyton R. Kies
Charlotte M. Kroll
Catherine J. Lehman
Karen A. Lester
Lyla T. Litherland
Emma G. Loehr
Hannah M. Loehr
Brock B. Marshall
Emma A. Massingill
James D. Matthews II
Jackson T. McAvoy
Dawsyn T. McDonald
Hannah G. McGee
Cameron A. Melchert
Jaiden M. Minnaert
Janey C. Neumann
Wyatt J. Neumann
Serina R. Nimrick
Isaac J. Nixon
Landon B. Nordstrom
Reyhan S. Onder
Mahi P. Patel
Lucille J. Peters
Michael D. Peterson
Taylor R. Peterson
Meya R. Pollock
Landry M. Possin
Jordan M. Ramirez
Elizabeth J. Rapps
Madison M. Reade
Lily M. Reynolds
Olivia R. Sallach
Cy V. Sammons
Chase R. Sanders
Hayden S. Schaaf
Sedonie K. Scheider
Nina E. Schmedding
Remy A. Sharpe
Charles R. Sheddan
Alexander E. Snyder
Maddie L. Steinert
Tucker W. Tarkington
Paislee C. Tuggle
Jay P. VanHerzeele
Callie E. VanKerrebroeck
Kwin VanKerrebroeck
Ashton J. Veloz
Nick R. Vyas
Cameron L. Walker
Kye L. Weinzierl
Madeline G. Wells
Evelyn G. Wendland
Kjerstin S. Wildemuth
Linclon J. Williams
Kathryn M. Wilson
First Honor Roll
GPA - 3.50 to 4.00
7th Grade
Mackenzie L. Air
Alejandro J. Aleman
Elena R. Anderson
Lilliana E. Anderson
Keaton J. Ariano
Flynn M. Arnett
Alexandra J. Bagby
Mia A. Balensiefen
Maxwell M. Baum
Jacob R. Berry
Eleanor E. Bertelsen
Annabelle E. Betcher
Nathan E. Billingsly
Erik W. Bjorkman
Grant K. Bjorkman
Nathaniel J. Boone
Payton R. Boone
Taylor E. Boone
Evan J. Brooks
Ethan J. Brown
Isabella M. Brown
Lillian M. Brown
Jaydon H. Burrage
Grace E. Carlson
Kolby R. Causemaker
Brendan M. Cooksey
Callie M. Copeland
Phoenix R. Corlew
Evelyn F. Dahl
Sally-Ann W. DeBlieck
Claire A. DeGrave
Griffin C. DeWolfe
Carter L. Dickey
Andre P. Diediker
Alexandra J. Duncan
Remlee C. Dwyer
Jaxon T. Ernst
Leah M. Falk
Madelyn J. Farnum
Owen M. Finegan
Taefyl A. Freeman
Ethan R. Galloway
Lilyann M. Garza
Tyler J. Gerstel
Logan E. Goodwin
Kylei R. Hammond
Brody G. Hardin
Joseph D. Haser
Emily L. Haverback
Joshua M. Hayes
Keely E. Henry
Chase R. Hessenkemper
William P. Holley
Cheyenne E. Hopkey
Megan P. Hursman
Maddox A. Jansen
Mckenna G. Johnson
Micah D. Johnson
Scarlyt T. Johnson
Zachary A. Johnson
Arianna M. Juarez
Grace J. Kaiser
Trenton J. Kennedy
Matthew A. Kerschieter
Lydia K. King
Jack A. Kreiss
Mckenzie L. Krug
Jerry F. Maciejewski
Gannon J. Marckese
Aria L. Mayo-Bechtel
Jack V. Mickley
Madilyn E. Minnaert
Reese A. Minnaert
Colten W. Mooney
Elijah M. Mosley
Mark H. Nelms
Tyler J. Nelson
Lainey M. Norville
Esref E. Onder
Eli D. Palmer
Carson R. Peters
Viola A. Pettit
Lauren M. Piquard
Abby R. Poston
Carson R. Pratt
Maddison J. Rakestraw
Sydney M. Rasmussen
Natalie M. Reisner
Dominic T. Ritter
Sydney G. Rosas
Hayley A. Rubitsky
Brooklyn A. Ruby
Connor A. Runty
Finnegan A. Schaad
Ayla M. Schultz
Nyna E. Schweitzer
Brylee A. Sheffler
Brooke E. Shollenberger
Reid A. Simpson
Brooklyn R. Smith
Kie J. Smith
Molly R. Snyder
Ayame F. Stroh
Lilly G. Stubbs
Jaedin P. Swain
Easton A. Swan
Claire J. Swanson
Joseph M. Thoene
Braden A. Ulam
Jeel Vakharia
Jiya Vakharia
Kaden J. VanAntwerp
Vera S. Vincent
Delaney D. Vroman
Lucille R. Wachtel
Kendyl C. Wassenhove
Connor M. Webster
Landon D. Weimer
Daniel J. Wells
Alexis J. Williams
Kylee N. Wisely
Cade A. Wolf
Rebekah J. Zimmerman
First Honor Roll
GPA - 3.50 to 4.00
6th Grade
Raidyn P. Allison
Stella R. Allison
Edmund C. Anderson
Claudia J. Angelo
Rylan J. Ball
Katherine H. Barickman
Asher B. Barnes
Landon L. Barnett
Layna Z. Bassett
Luke Z. Bedford
Lillian J. Bellagamba
Tivya R. Bernier
Logan L. Betcher
Fritz Bolme
Braxton W. Boone
Kanon J. Boster
Samuel H. Bourne
Makayla R. Bros
Alivia J. Brown
Jaylee A. Brudos
Jaxx D. Burris
Lydia G. Carton
Quinn F. Cherry
Taeton P. Chirchir
Paysli M. Christ
Greyson F. Claerhout
Ella K. Clementz
Cole T. Clifton
Ellah R. Clifton
Harrison M. Conley
Elijah A. Coppejans
Brayden D. Cox
Mallory A. Daniels
Evelyn M. DeBaene
Emilie A. DeCastecker
Madelyn S. DeJohn
Olivia E. DeSplinter
Bryce M. Diehl
Isla D. Disterhoft
Sophia P. Doyle
Jack B. Drouin
Camryn N. Ebert
Megan A. Ehlert
Mason W. Emerick
Andrew M. Feely
Phoenix B. Ferro-Heller
Madison S. Fontenoy
Jasmine M. Foss
Jackson T. Frank
Carter A. French
Gretchen A. Fuelling
Hannah M. Fuelling
Jacey L. Gehl
Vance B. Hansen
Aiden C. Hawkins
Kaylin A. Heller
Cole T. Henson
Skylar M. Hileman
James H. Hill III
Madelyn M. Holmes
Dawson M. Hull
Cameron J. Jansen
Annibelle M. Juarez
Austen C. Kane
Anadiyah M. Karn
Anabella V. Kelley
Noah J. Klick
Penelope A. Kline
Lilah J. Klotz
Mayson J. Lambin
Isabella L. McConville
Kael P. McCord
Raygen M. McKeag
Ian J. McShane
Addison C. McSparin
Catalina J. Meis
Faith N. Mierop
Alice M. Miller
Natalie R. Minnaert-Yocum
Ainsleigh K. Misfeldt
Keelie M. Mueller
Quin R. Nichols
Micah J. Nicke
Evan M. Orwig
Anastasia M. Pitsoulakis
Aleksie F. Possin
Lyla M. Possin
Memphis C. Ramsey
Adrian L. Rodriguez
Colin M. Roemer
Ida G. Rowold
Ella J. Schaaf
Meghan M. Scheider
Dylan J. Schneider
Titus J. Schweitzer
Jaxson J. Seals
Emma T. Sebastian
Ella R. Shannon
Madelyn E. Sherman
Haylee L. Short
Alyssa C. Simpson
Maycie L. Sims
Stella M. Smith
Addison K. Snell
Sophia G. Snell
Thomas C. Snell JR
Luke J. Snodgrass
Sydney M. State
Kyla K. Strode
Addilyn G. Swan
Ella C. Taylor
Keiran L. Thornburg
Cole J. Tully
Luca J. Turigliatti
Bryer T. Uthoff
Chase M. VanDeWoestyne
Kellen E. VanKerrebroeck
Eden P. VanOpdorp
Patrick J. Versluis
Kailee L. Von Motz
Ryan J. Waterman
Kenneth J. Weber
Nicole E. Werling
Jayden C. Wheaton
Hannah M. Wildemuth
Sage R. Windisch
Peyton A. Woodruff
Second Honor Roll
GPA 3.00 to 3.49
8th Grade
Zoey E. Baughn
Ethan A. Bell
Brooklyn R. Bos
Brennan A. Brown
Graysen B. Carlson
Jessica A. Cartwright
Grant R. Collins
Christopher J. Collister
Samuel S. Curcuru
Tyler R. Dowdal
Margaret S. Elder
Addison M. Erickson
Michael A. Fesler
Boone M. Forsythe
Dalten B. Grimes
Abigail L. Holman
Malaki A. Jackson
Alyssa V. Juarez
Aisaiah J. Klick
Devan M. Lagaisse
Brennan M. Lambin
Ireland C. Lenz
Alegna S. Lopez
Aden L. McCann
Ryan P. McCarthy
Jackie V. Milem
Gavin C. Nicholson
Shrey Patel
Theodore J. Phillips
Jacob C. Ramsay
Annabelle R. Ropp
Mckinsey J. Sharp
Audra M. Smith
Mya N. Splear
Leland J. Stickle
Hannah M. Stone
Quinntyn W. VanHyfte
Kayleigh M. Wooden
Emily E. Yackley
Second Honor Roll
GPA 3.00 to 3.49
7th Grade
Celia P. Anderson
Eastyn W. Benters-Hess
Harley R. Berkson-David
Anna R. Bross
Bret M. Brown
Wyatt W. Bruce
Gaje K. Davila
Aiden J. DeCap
Trevor J. Eastburn
Ruby M. Efflandt
Monica L. Erickson
Adam A. Flondor
Izaac D. Gaines
Noah B. Green
Kiersten M. Hancock
Jeremiah S. Helm
Jakob B. Hodges
Lambeau J. Janczak
Alexis L. Johnson
Chase C. Juchcinski
Piper J. Juchcinski
Sophia J. Keller
Aksel B. Kincaid
Blake J. Kinney
Dillon M. Kramer
Delaney R. Lagaisse
Khyler M. McDowell
Dain W. Moens
Zackery A. Nanninga
Zayne J. Philhower-Rangel
Eric C. Polowy
Landon B. Rogers
Lillian M. Roodhouse
Nevaeh R. Rotz
Emily J. Schaapveld
Carson M. Smith
Paizley S. Stewart
Emerson J. Swan
Rolan J. Swanson
Josiah D. Trujano
Emma G. Vandeveer
Jensen D. Vroman
Gavin A. Watts
Avalynn G. Westfall
Jayden A. Wexell
Ryder J. Whitney
Second Honor Roll
GPA 3.00 to 3.49
6th Grade
Cyrus J. Babcock
Mytchal E. Bazor
Evan C. Bender
Allison M. Boone
Mickayla J. Bowles
Nolan J. Burton
Jordan A. Calloway
Rylan R. Carlson
Brendan P. Caulkins
Brynn K. Coats
Judah L. Conrad
Brinnley P. Coppejans
Tessa K. Courtright
Myles L. Davis-Coverdill
Lydia M. DeKezel
Gracyn P. DeShane
Van M. DeSplinter
Riley J. Dwyer
Jeremiah J. Frere
Jack C. Gehling
Addison M. Hadsall
Kane J. Hamer
Andrew J. Hamerlinck
Eva J. Hansen
Grayson D. Havill
Aundrea J. Haynes
Kade M. Heilman
Kalienna N. Herberg
Kale G. Juchcinski
Hayleigh K. Kent
Josephine B. Kubicek
Ethan J. Leetch
Tanner L. Massingill
Jillian N. McMahill
Isaiah J. Melton
Jason J. Milem
Madison J. Morrison
Ryan M. Oliver
Jonah A. Penca
Jadynn B. Pollard
Macey M. Rosholm
Karlee C. Rumley-Bethell
Brooklyn J. Schnowske
Kadence M. Shappard
Jaydn K. Shipman
Caden W. VandeVoorde
Landen J. Vincent
Jace R. Wainscott
Parker L. Weisser
Landyn L. Wild
Olivia H. Yost