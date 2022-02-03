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Geneseo Middle School first-semester honor roll

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First Honor Roll

GPA 3.50 to 4.00

8th Grade

Harrison J. Air

Zara A. Andersen

Isabella R. Angelo

Natalie R. Aukee

Eliana L. Barickman

Lincoln M. Barnett

Calvin R. Bell

Grady A. Bernahl

Christopher J. Berry JR

Greta A. Bolme

Grant M. Bomleny

Erin S. Bowers

Bryson A. Boxell

Ava R. Brewer

Aidan M. Bries

Reid R. Brodersen

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Aiden D. Brudos

Liberty A. Brumbaugh

Kamron L. Burris

Jocelyn R. Cechowicz

Jordan R. Cechowicz

Rylen M. Chambless

Joei J. Christopherson

Mylee R. Clark

Brody R. Clementz

Liam J. Coleman

Jack A. Cooper

Jameson C. Coppejans

Noah M. Darif

Matthew D. Darnall

Anna G. Davis

Ava C. DeSplinter

Keira R. Disterhoft

Emma C. Dreifurst

Quinnland J. Einfeldt

Cara A. Ettore

Perry N. Farley

Landon A. Favri

Ava L. Fox

Jonathan T. Freadhoff

Taber L. Fulks

Anabella R. Goethals

Breckan A. Gomez

Cora I. Gorman

Jessa N. Gramling

Baela E. Hansen

Jarett J. Hasson

Hayley R. Henry

Lucas J. Herstedt

Christopher J. Hill

Gavin A. Hintgen

Payton J. Hofer

Carter J. Holke

Jacob D. Holley

Alexandria K. Hull

Grady J. Hull

Adam C. Johnson

Kameryn R. Keegan

Cedric J. Kehoe

Andrew T. Kelly

Erik J. Kelly

Owen M. Kelly

Peyton R. Kies

Charlotte M. Kroll

Catherine J. Lehman

Karen A. Lester

Lyla T. Litherland

Emma G. Loehr

Hannah M. Loehr

Brock B. Marshall

Emma A. Massingill

James D. Matthews II

Jackson T. McAvoy

Dawsyn T. McDonald

Hannah G. McGee

Cameron A. Melchert

Jaiden M. Minnaert

Janey C. Neumann

Wyatt J. Neumann

Serina R. Nimrick

Isaac J. Nixon

Landon B. Nordstrom

Reyhan S. Onder

Mahi P. Patel

Lucille J. Peters

Michael D. Peterson

Taylor R. Peterson

Meya R. Pollock

Landry M. Possin

Jordan M. Ramirez

Elizabeth J. Rapps

Madison M. Reade

Lily M. Reynolds

Olivia R. Sallach

Cy V. Sammons

Chase R. Sanders

Hayden S. Schaaf

Sedonie K. Scheider

Nina E. Schmedding

Remy A. Sharpe

Charles R. Sheddan

Alexander E. Snyder

Maddie L. Steinert

Tucker W. Tarkington

Paislee C. Tuggle

Jay P. VanHerzeele

Callie E. VanKerrebroeck

Kwin VanKerrebroeck

Ashton J. Veloz

Nick R. Vyas

Cameron L. Walker

Kye L. Weinzierl

Madeline G. Wells

Evelyn G. Wendland

Kjerstin S. Wildemuth

Linclon J. Williams

Kathryn M. Wilson

First Honor Roll

GPA - 3.50 to 4.00

7th Grade

Mackenzie L. Air

Alejandro J. Aleman

Elena R. Anderson

Lilliana E. Anderson

Keaton J. Ariano

Flynn M. Arnett

Alexandra J. Bagby

Mia A. Balensiefen

Maxwell M. Baum

Jacob R. Berry

Eleanor E. Bertelsen

Annabelle E. Betcher

Nathan E. Billingsly

Erik W. Bjorkman

Grant K. Bjorkman

Nathaniel J. Boone

Payton R. Boone

Taylor E. Boone

Evan J. Brooks

Ethan J. Brown

Isabella M. Brown

Lillian M. Brown

Jaydon H. Burrage

Grace E. Carlson

Kolby R. Causemaker

Brendan M. Cooksey

Callie M. Copeland

Phoenix R. Corlew

Evelyn F. Dahl

Sally-Ann W. DeBlieck

Claire A. DeGrave

Griffin C. DeWolfe

Carter L. Dickey

Andre P. Diediker

Alexandra J. Duncan

Remlee C. Dwyer

Jaxon T. Ernst

Leah M. Falk

Madelyn J. Farnum

Owen M. Finegan

Taefyl A. Freeman

Ethan R. Galloway

Lilyann M. Garza

Tyler J. Gerstel

Logan E. Goodwin

Kylei R. Hammond

Brody G. Hardin

Joseph D. Haser

Emily L. Haverback

Joshua M. Hayes

Keely E. Henry

Chase R. Hessenkemper

William P. Holley

Cheyenne E. Hopkey

Megan P. Hursman

Maddox A. Jansen

Mckenna G. Johnson

Micah D. Johnson

Scarlyt T. Johnson

Zachary A. Johnson

Arianna M. Juarez

Grace J. Kaiser

Trenton J. Kennedy

Matthew A. Kerschieter

Lydia K. King

Jack A. Kreiss

Mckenzie L. Krug

Jerry F. Maciejewski

Gannon J. Marckese

Aria L. Mayo-Bechtel

Jack V. Mickley

Madilyn E. Minnaert

Reese A. Minnaert

Colten W. Mooney

Elijah M. Mosley

Mark H. Nelms

Tyler J. Nelson

Lainey M. Norville

Esref E. Onder

Eli D. Palmer

Carson R. Peters

Viola A. Pettit

Lauren M. Piquard

Abby R. Poston

Carson R. Pratt

Maddison J. Rakestraw

Sydney M. Rasmussen

Natalie M. Reisner

Dominic T. Ritter

Sydney G. Rosas

Hayley A. Rubitsky

Brooklyn A. Ruby

Connor A. Runty

Finnegan A. Schaad

Ayla M. Schultz

Nyna E. Schweitzer

Brylee A. Sheffler

Brooke E. Shollenberger

Reid A. Simpson

Brooklyn R. Smith

Kie J. Smith

Molly R. Snyder

Ayame F. Stroh

Lilly G. Stubbs

Jaedin P. Swain

Easton A. Swan

Claire J. Swanson

Joseph M. Thoene

Braden A. Ulam

Jeel Vakharia

Jiya Vakharia

Kaden J. VanAntwerp

Vera S. Vincent

Delaney D. Vroman

Lucille R. Wachtel

Kendyl C. Wassenhove

Connor M. Webster

Landon D. Weimer

Daniel J. Wells

Alexis J. Williams

Kylee N. Wisely

Cade A. Wolf

Rebekah J. Zimmerman

First Honor Roll

GPA - 3.50 to 4.00

6th Grade

Raidyn P. Allison

Stella R. Allison

Edmund C. Anderson

Claudia J. Angelo

Rylan J. Ball

Katherine H. Barickman

Asher B. Barnes

Landon L. Barnett

Layna Z. Bassett

Luke Z. Bedford

Lillian J. Bellagamba

Tivya R. Bernier

Logan L. Betcher

Fritz Bolme

Braxton W. Boone

Kanon J. Boster

Samuel H. Bourne

Makayla R. Bros

Alivia J. Brown

Jaylee A. Brudos

Jaxx D. Burris

Lydia G. Carton

Quinn F. Cherry

Taeton P. Chirchir

Paysli M. Christ

Greyson F. Claerhout

Ella K. Clementz

Cole T. Clifton

Ellah R. Clifton

Harrison M. Conley

Elijah A. Coppejans

Brayden D. Cox

Mallory A. Daniels

Evelyn M. DeBaene

Emilie A. DeCastecker

Madelyn S. DeJohn

Olivia E. DeSplinter

Bryce M. Diehl

Isla D. Disterhoft

Sophia P. Doyle

Jack B. Drouin

Camryn N. Ebert

Megan A. Ehlert

Mason W. Emerick

Andrew M. Feely

Phoenix B. Ferro-Heller

Madison S. Fontenoy

Jasmine M. Foss

Jackson T. Frank

Carter A. French

Gretchen A. Fuelling

Hannah M. Fuelling

Jacey L. Gehl

Vance B. Hansen

Aiden C. Hawkins

Kaylin A. Heller

Cole T. Henson

Skylar M. Hileman

James H. Hill III

Madelyn M. Holmes

Dawson M. Hull

Cameron J. Jansen

Annibelle M. Juarez

Austen C. Kane

Anadiyah M. Karn

Anabella V. Kelley

Noah J. Klick

Penelope A. Kline

Lilah J. Klotz

Mayson J. Lambin

Isabella L. McConville

Kael P. McCord

Raygen M. McKeag

Ian J. McShane

Addison C. McSparin

Catalina J. Meis

Faith N. Mierop

Alice M. Miller

Natalie R. Minnaert-Yocum

Ainsleigh K. Misfeldt

Keelie M. Mueller

Quin R. Nichols

Micah J. Nicke

Evan M. Orwig

Anastasia M. Pitsoulakis

Aleksie F. Possin

Lyla M. Possin

Memphis C. Ramsey

Adrian L. Rodriguez

Colin M. Roemer

Ida G. Rowold

Ella J. Schaaf

Meghan M. Scheider

Dylan J. Schneider

Titus J. Schweitzer

Jaxson J. Seals

Emma T. Sebastian

Ella R. Shannon

Madelyn E. Sherman

Haylee L. Short

Alyssa C. Simpson

Maycie L. Sims

Stella M. Smith

Addison K. Snell

Sophia G. Snell

Thomas C. Snell JR

Luke J. Snodgrass

Sydney M. State

Kyla K. Strode

Addilyn G. Swan

Ella C. Taylor

Keiran L. Thornburg

Cole J. Tully

Luca J. Turigliatti

Bryer T. Uthoff

Chase M. VanDeWoestyne

Kellen E. VanKerrebroeck

Eden P. VanOpdorp

Patrick J. Versluis

Kailee L. Von Motz

Ryan J. Waterman

Kenneth J. Weber

Nicole E. Werling

Jayden C. Wheaton

Hannah M. Wildemuth

Sage R. Windisch

Peyton A. Woodruff

Second Honor Roll

GPA 3.00 to 3.49

8th Grade

Zoey E. Baughn

Ethan A. Bell

Brooklyn R. Bos

Brennan A. Brown

Graysen B. Carlson

Jessica A. Cartwright

Grant R. Collins

Christopher J. Collister

Samuel S. Curcuru

Tyler R. Dowdal

Margaret S. Elder

Addison M. Erickson

Michael A. Fesler

Boone M. Forsythe

Dalten B. Grimes

Abigail L. Holman

Malaki A. Jackson

Alyssa V. Juarez

Aisaiah J. Klick

Devan M. Lagaisse

Brennan M. Lambin

Ireland C. Lenz

Alegna S. Lopez

Aden L. McCann

Ryan P. McCarthy

Jackie V. Milem

Gavin C. Nicholson

Shrey Patel

Theodore J. Phillips

Jacob C. Ramsay

Annabelle R. Ropp

Mckinsey J. Sharp

Audra M. Smith

Mya N. Splear

Leland J. Stickle

Hannah M. Stone

Quinntyn W. VanHyfte

Kayleigh M. Wooden

Emily E. Yackley

Second Honor Roll

GPA 3.00 to 3.49

7th Grade

Celia P. Anderson

Eastyn W. Benters-Hess

Harley R. Berkson-David

Anna R. Bross

Bret M. Brown

Wyatt W. Bruce

Gaje K. Davila

Aiden J. DeCap

Trevor J. Eastburn

Ruby M. Efflandt

Monica L. Erickson

Adam A. Flondor

Izaac D. Gaines

Noah B. Green

Kiersten M. Hancock

Jeremiah S. Helm

Jakob B. Hodges

Lambeau J. Janczak

Alexis L. Johnson

Chase C. Juchcinski

Piper J. Juchcinski

Sophia J. Keller

Aksel B. Kincaid

Blake J. Kinney

Dillon M. Kramer

Delaney R. Lagaisse

Khyler M. McDowell

Dain W. Moens

Zackery A. Nanninga

Zayne J. Philhower-Rangel

Eric C. Polowy

Landon B. Rogers

Lillian M. Roodhouse

Nevaeh R. Rotz

Emily J. Schaapveld

Carson M. Smith

Paizley S. Stewart

Emerson J. Swan

Rolan J. Swanson

Josiah D. Trujano

Emma G. Vandeveer

Jensen D. Vroman

Gavin A. Watts

Avalynn G. Westfall

Jayden A. Wexell

Ryder J. Whitney

Second Honor Roll

GPA 3.00 to 3.49

6th Grade

Cyrus J. Babcock

Mytchal E. Bazor

Evan C. Bender

Allison M. Boone

Mickayla J. Bowles

Nolan J. Burton

Jordan A. Calloway

Rylan R. Carlson

Brendan P. Caulkins

Brynn K. Coats

Judah L. Conrad

Brinnley P. Coppejans

Tessa K. Courtright

Myles L. Davis-Coverdill

Lydia M. DeKezel

Gracyn P. DeShane

Van M. DeSplinter

Riley J. Dwyer

Jeremiah J. Frere

Jack C. Gehling

Addison M. Hadsall

Kane J. Hamer

Andrew J. Hamerlinck

Eva J. Hansen

Grayson D. Havill

Aundrea J. Haynes

Kade M. Heilman

Kalienna N. Herberg

Kale G. Juchcinski

Hayleigh K. Kent

Josephine B. Kubicek

Ethan J. Leetch

Tanner L. Massingill

Jillian N. McMahill

Isaiah J. Melton

Jason J. Milem

Madison J. Morrison

Ryan M. Oliver

Jonah A. Penca

Jadynn B. Pollard

Macey M. Rosholm

Karlee C. Rumley-Bethell

Brooklyn J. Schnowske

Kadence M. Shappard

Jaydn K. Shipman

Caden W. VandeVoorde

Landen J. Vincent

Jace R. Wainscott

Parker L. Weisser

Landyn L. Wild

Olivia H. Yost

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