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Colona Grade School first-quarter honor roll
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Colona Grade School first-quarter honor roll

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Special Honors 4.00:

8th grade: Landen Braun, Benjamin Heuer, Libby Pettifer.

7th Grade: Hailey Haskins, Brenna Hemphill.

6th Grade: Carson Dietz, Alyse Merrill, Alexis Schaefer, Mavick Sunken, Jadika Taets.

Honor Roll 3.5-3.99:

8th Grade: Kenzith Brandom, Peighton Colclasure, Karalyn Dietz, Brayden Herrick, Nicole McClintock, Morgan Quinn, Logan Schaefer

7th grade: Santiano Figueroa, Natasha Forgie, Caleb Hergert, Hannah Love, Rachel Stroh, Demetrius Williams.

6th grade: Alicia Bryant, Shelby Bystry, Addison Fox, Landon Henson, Mariah Hunsinger, Breanna Thompson, Kyliegh Warlikowski.

Honorable Mention 3.0-3.49:

8th grade: Kitterinna Engel, Tegan Francis, Collette Friend, Addison Kotaska, Connor Morgan, Ashlynn Rubinate, Miyah Whitney.

7th grade: Keaton Frazer, Lincoln Kindle.

6th grade: Alex Fast, Sarah Gonzalez, Cash Milburn, Blake Trickey.

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