Colona Grade School first-quarter honor roll

Special Honors 4.00:
8th grade: Landen Braun, Benjamin Heuer, Libby Pettifer.
7th Grade: Hailey Haskins, Brenna Hemphill.
6th Grade: Carson Dietz, Alyse Merrill, Alexis Schaefer, Mavick Sunken, Jadika Taets.
Honor Roll 3.5-3.99:
8th Grade: Kenzith Brandom, Peighton Colclasure, Karalyn Dietz, Brayden Herrick, Nicole McClintock, Morgan Quinn, Logan Schaefer
7th grade: Santiano Figueroa, Natasha Forgie, Caleb Hergert, Hannah Love, Rachel Stroh, Demetrius Williams.
6th grade: Alicia Bryant, Shelby Bystry, Addison Fox, Landon Henson, Mariah Hunsinger, Breanna Thompson, Kyliegh Warlikowski.
Honorable Mention 3.0-3.49:
8th grade: Kitterinna Engel, Tegan Francis, Collette Friend, Addison Kotaska, Connor Morgan, Ashlynn Rubinate, Miyah Whitney.
7th grade: Keaton Frazer, Lincoln Kindle.
6th grade: Alex Fast, Sarah Gonzalez, Cash Milburn, Blake Trickey.
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