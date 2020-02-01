Births list for Saturday, Feb. 1, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Schuyler Johnson and Taylor Bradford, Milan; twin boys, Thursday, Jan. 9.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Anna Radcliff and Payton Rivera, Durant; girl, Thursday, Jan. 23.
Brittany and Chris Holmes, Bettendorf; boy, Tuesday, Jan. 28.
Lynette and Joseph Tarchinski, Walcott; boy, Tuesday, Jan. 28.
Samantha Mendoza and Tanner Terhune, Moline; girl, Tuesday, Jan. 28.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
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Barbara Sneed and Jourdan Castellanos, Clinton; boy, Friday, Jan. 24.
Kelli and Clinton Jahn, Camanche; boy, Sunday, Jan. 26.
Amanda O'Leary and Kiel Heike, Davenport; boy, Sunday, Jan. 26.
Emily and Michael Giehm, Davenport; boy, Monday, Jan. 27.
April and Levar Crawford, East Moline; girl, Monday, Jan. 27.
Savannah Remrey and Shane Ries, Clinton; girl, Monday, Jan. 27.
Gwendolyn and AJ Bartoluzzi, Davenport; boy, Monday, Jan. 27.
Claire and Nathan Pittman, Davenport; boy, Monday, Jan. 27.
Makayla Miller and Luis Salazar Raya, Rock Island; boy, Tuesday, Jan. 28.
Emily and John Dixon, Fruitland; girl, Tuesday, Jan. 28.