Births for Thursday, April 30, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Renae and Eric Leander, Cambridge; boy, Sunday, April 26.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Shelby and Daniel Conatser, Davenport; girl, Wednesday, April 22.
Alison and Wade Warnecke, Blue Grass; girl, Thursday, April 23.
Antwunette Echols, Bettendorf; boy, Thursday, April 23.
Erin Moore, Davenport; girl, Friday, April 24.
Jackie and Joe Asher, Davenport; boy, Saturday, April 25.
Kelsey Hubbard, Davenport; girl, Sunday, April 26.
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