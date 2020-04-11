Births for Saturday, April 11, 2020
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Births for Saturday, April 11, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Sandra and Antonio Varela, Moline; girl, Tuesday, April 7.

Samantha and Michael Johnson Jr., Orion; boy, Tuesday, April 7.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Johnie and David Fry, Muscatine; boy, Tuesday, April 7.

Chelsea and Christian LaCarte, Eldridge; girl, Tuesday, April 7.

Allison and Kurt Paulsen, Durant; girl, boy, Tuesday, April 7.

Carrie and Dan Hasenmiller, Davenport; girl, Wednesday, April 8. 

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