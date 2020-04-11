Births for Saturday, April 11, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Sandra and Antonio Varela, Moline; girl, Tuesday, April 7.
Samantha and Michael Johnson Jr., Orion; boy, Tuesday, April 7.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Johnie and David Fry, Muscatine; boy, Tuesday, April 7.
Chelsea and Christian LaCarte, Eldridge; girl, Tuesday, April 7.
Allison and Kurt Paulsen, Durant; girl, boy, Tuesday, April 7.
Carrie and Dan Hasenmiller, Davenport; girl, Wednesday, April 8.
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